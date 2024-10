Multiple Sklerose (MS) kann zu Funktionsstörungen von Blase und Darm führen. Ungefähr zwei Drittel aller Erkrankten leiden im Laufe des Lebens darunter. Der AMSEL-Fachvortrag „Neurogene Blasenstörung bei Multipler Sklerose: Ursache und Therapie“ am Mittwoch, 16. Oktober 2024, 19:00 Uhr, im Wasserschloss Bad Rappenau, Hinter dem Schloss 1, möchte über dieses oft belastende Symptom aufklären und Möglichkeiten zeigen, dieses in den Griff zu bekommen. Referentin ist Prof. Dr. med. Simone Wagner, niedergelassene Fachärztin für Neurologie und spezielle Schmerztherapie aus Schwetzingen. Der Fachvortrag findet in Kooperation mit der AMSEL-Kontaktgruppe Schwarzbachtal / Neckar-Odenwald-Kreis und der VHS Unterland statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, Schwerbehinderte mit Ausweis dürfen direkt vor dem Schloss parken, alle anderen bitte auf nahegelegenen, ausgewiesenen Parkplätzen. Eine Anmeldung ist erforderlich, Tel. 0711 697860, E‑Mail: seminare@amsel.de Eine intakte Blasenfunktion beruht auf einem Zusammenspiel sowohl des vegetativen als auch des somatischen Nervensystems. Störungen dieses Systems können sowohl im Großhirn, Hirnstamm, im Rückenmark oder auch in den blasenversorgenden Nerven vorkommen. 2/3 aller MS-Patienten leiden unter Symptomen einer neurogenen Blasenstörung, durch entzündliche Läsionen auf verschiedenen Ebenen. Die Symptome führen häufig zu einer erheblichen Einbuße der Lebensqualität. Sowohl die Harnentleerung als auch die Harnspeicherung können einzeln als auch kombiniert betroffen sein. Der Vortrag informiert über Ursachen, Formen sowie Therapieoptionen der neurogenen Blasenstörung.AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., ist seit 50 Jahren Fachverband, Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation für Menschen mit MS und ihre Angehörigen. Mehr unter www.amsel.de