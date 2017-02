Multiple Sklerose: Erkrankung, Diagnostik und Therapie

Am Mittwoch, den 15. März, lädt AMSEL e.V. gemeinsam mit der AMSEL-Kontaktgruppe Bietigheim-Bissingen ab 18.30 Uhr zum Fachvortrag „Multiple Sklerose – Erkrankung, Diagnostik, Therapie“ ins Reha-Zentrum Hess, Steinheimer Str. 7, Bietigheim-Bissingen ein. Referent ist Dr. med. Martin Rösener, niedergelassener Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., ist seit 1974 Fachverband, Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Multipler Sklerose (MS) und ihre Angehörigen.



Dr. med. Martin Rösener, MS-Experte und Ärztlicher Beirat der AMSEL, informiert über die Art der Erkrankung, die Diagnosestellung und die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten der unterschiedlichen Verlaufsformen der MS in einer auch für medizinische Laien verständlichen Sprache. Nach dem Vortrag beantwortet der niedergelassene Facharzt für Neurologie und Psychiatrie aus Stuttgart individuelle Fragen der Teilnehmer.



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung bis 10.03. beim AMSEL-Landesverband ist erforderlich, Tel. 0711/697860, E-Mail: cornelia.maier@amsel-dmsg.de.

Die AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden- Württemberg e.V. ist Fachverband, Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung für MSKranke in Baden-Württemberg. Die Ziele der AMSEL: MS-Kranke informieren und ihre Lebenssituation nachhaltig verbessern. Der AMSEL-Landesverband hat rund 8.600 Mitglieder, 61 AMSEL-Kontaktgruppen und Initiativen und 20 Junge Initiativen in ganz Baden-Württemberg. Mehr unter www.amsel.de



Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems. Aus bislang noch unbekannter Ursache werden die Schutzhüllen der Nervenbahnen an unterschiedlichen Stellen angegriffen und zerstört, Nervensignale können in der Folge nur noch verzögert oder gar nicht weitergeleitet werden. Die Symptome reichen von Taubheitsgefühlen über Seh-, Koordinations- und Konzentrationsstörungen bis hin zu Lähmungen. Die bislang unheilbare, aber mittlerweile behandelbare Krankheit bricht gehäuft zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr aus.



MS in Zahlen

16.000-18.000 MS-Kranke in Baden-Württemberg

1,6-1,8 MS-Kranke pro 1.000 Einwohner in Baden-Württemberg

350-400 Neuerkrankungen pro Jahr in Baden-Württemberg

1 Diagnose täglich in Baden-Württemberg

200.000 MS-Kranke deutschlandweit

600.000 MS-Kranke europaweit

2,5 Mio. MS-Kranke weltweit



