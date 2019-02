Depressionen und Angst bei Multipler Sklerose

07.02.19

Am Freitag, den 22. Februar, lädt AMSEL e.V. gemeinsam mit der AMSEL-Kontaktgruppe Schwetzingen-Hockenheim und der VHS Schwetzingen ab 19 Uhr zu einem Fachvortrag über Depressionen, Angst- und Anpassungsstörungen bei MS nach Schwetzingen in das Palais Hirsch, Schlossplatz 2 ein. Prof. Dr. med. Roger Schmidt, Ärztliche Leitung psychotherapeutische Neurologie der Kliniken Schmieder Konstanz, stellt Strategien zur Krankheitsbewältigung bei Multipler Sklerose (MS) vor. AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., ist seit 1974 Fachverband, Interessenvertretung und Selbsthilfe-organisation für Menschen mit MS und ihre Angehörigen.Die von der Multiplen Sklerose hervorgerufenen Beeinträchtigungen können sich nicht nur körperlich äußern, sondern auch psychosomatisch oder seelisch, zumeist in Depressivität oder Angst. Prof. Dr. med. Roger Schmidt gibt einen Überblick über psychosoziale Belastungen und psychische Komorbiditäten (Begleiterkrankungen) und stellt Möglichkeiten der aktiven Krankheitsbewältigung vor.Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung vorab bei der AMSEL-Regionalstelle Nordbaden, Monika Karl, Tel. 06221 831797, E-Mail: monika.karl@amsel-dmsg.de ist erforderlich.Jetzt Fan werden: www.amsel.de/facebook