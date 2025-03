Antientzündliche Ernährung bei Multipler Sklerose

Essen ist mehr als die Zufuhr von Energie. Welchen Einfluss Ernährung auf eine chronische Erkrankung wie die Multiple Sklerose (MS) haben kann, insbesondere auf Entzündungs- und Immunprozesse im Körper sowie einzelne MS-Symptome, zeigt der AMSEL-Fachvortrag „Antientzündliche Ernährung bei MS“ am Freitag, 21. März 2025, 17:00 Uhr, Sängerhalle, Wasseralfingen (Aalen). Referentin ist Julia Bierenfeld, Ernährungsexpertin, Autorin, Fitness- und Entspannungstrainerin aus Solms. Die Veranstaltung findet in Kooperation von AMSEL-Landesverband und AMSEL-Kontaktgruppe Aalen statt, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0711 697860 oder E-Mail: seminare@amsel.de Stille Entzündungen können sich ungünstig auf den Verlauf von chronischen Erkrankungen auswirken. Die Ernährung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Bekommt unser Organismus ausreichend Vitamine, Mineralstoffe, hochwertige ungesättigte Fettsäuren und sekundäre Pflanzenstoffe, kann das den Körper bei der Abwehr von Erregern und schädlichen Substanzen unterstützen und stille Entzündungen minimieren. Wie eine antientzündliche Ernährung dabei helfen kann, Entzündungen zu reduzieren und das körperliche und geistige Wohlbefinden zu steigern, stellt Ernährungsexpertin Julia Bierenfeld, selbst MS-erkrankt, im Vortrag dar. Entscheidend für anhaltende Effekte sei aber nicht nur eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten, sondern vielmehr die Kombination mit einem darauf basierenden Lebensstil.AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., ist seit über 50 Jahren Fachverband, Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation für Menschen mit MS und ihre Angehörigen. Mehr unter www.amsel.de