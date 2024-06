AMSEL Campus Ursula Späth eingeweiht

Multiple Sklerose (MS) ist ein unheilbare, in ihren Verläufen und Auswirkungen nicht vorhersehbare Erkrankung. Seit 1974, nunmehr 50 Jahren, bietet AMSEL MS-Erkrankten und ihren Angehörigen professionelle Information, Beratung und Unterstützung bei der Krankheitsverarbeitung. Unmittelbare, kompetente und unabhängige Unterstützung erfahren MS-Erkrankte und ihre Familien künftig auch in den neuen Geschäftsräumen des AMSEL Campus Ursula Späth.Neben der individuellen Beratung in hellen, freundlichen und einladenden Räumen wurden neue Möglichkeiten und Flächen für Kommunikation und Begegnung geschaffen. Im Fokus des Campus stehen aber auch Bildung und Fortbildung. Denn nur ein informierter Patient kann auf Augenhöhe mit seinen Ärzten und Therapeuten sprechen. Darum auch der Name Campus. Ein besonderes Highlight ist ein TV-Studio, in dem professionelle Informations- und Schulungsvideos zur MS erstellt werden können, Web-Seminare stattfinden oder Live-Übertragungen möglich werden. Im Campus finden die bisherigen Angebote der AMSEL Fortführung und Ausbau. Es sollen innovative Angebote für MS-Betroffene geschaffen werden mittels modernster Technologie.Bei der internen Eröffnungsfeier konnten AMSEL-Vorstand, die Vorsitzende des Stiftungsrats der AMSEL Stiftung Ursula Späth, Dr. Daniela Späth-Zöllner und die Mitarbeiter die neuen Räumlichkeiten und ihre Möglichkeiten besichtigen. Adam Michel, Vorsitzender der AMSEL, dankte allen Unterstützern, die zur Realisierung des Campus beigetragen haben und hob die Bedeutung der neuen Räumlichkeiten für die weitere AMSEL-Arbeit hervor. Auf die Frage, was ihre Mutter wohl zum neuen AMSEL Campus Ursula Späth sagen würde, antwortete Dr. Daniela Späth-Zöllner: „Sie wäre von diesem Campus mit Sicherheit völlig begeistert und überglücklich.“ Späth-Zöllner ergänzte, dass die Anstrengungen rund um den Campus genau dem inspirierenden Motto und Handeln ihrer Mutter entsprechen würden, dass nämlich MS-Betroffene im Mittelpunkt allen Handelns stehen.Ein Tag der offenen Tür für Mitglieder, Sponsoren und Interessierte ist bereits in Planung. Der AMSEL-Landesverband ist ab sofort in der Nöllenstraße 7 in Stuttgart zu finden, Tel. 0711 697860, info@amsel.de, www.amsel.de