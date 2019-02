Pressemitteilung BoxID: 738947 (Alpro GmbH)

Neu im Kühlregal: Alpro® CAFFÈ – pflanzlicher Coffee-To-Go in vier leckeren Sorten News abonnieren Mit seiner neuen Produktlinie „CAFFÈ“ sorgt Alpro für einzigartige Genussmomente Zurück Weiter Düsseldorf 06.02.19 ) Rein pflanzlich, nachhaltig und vor allem lecker: Die CAFFÈs von Alpro sorgen für den richtigen Kaffee-Kick und bieten anspruchsvollen Genießern Geschmackserlebnisse auf höchstem Niveau. Ab Mitte Februar werden die drei Sorten Soya Karamell, Kokosnuss und Mandel erstmals im Handel erhältlich sein, ab Mitte April folgt die Sorte Hafer. Zu finden sind die praktischen To-Go-Becher im Kühlregal.



Kaffee ist nach wie vor Spitzenreiter bei den am meisten konsumierten Getränken und ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Besonders „Coffee-To-Go“ ist im Aufwind, dazu zählen auch die gekühlten Kaffeezubereitungen aus dem Supermarkt. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis nach rein pflanzlichen und nachhaltig produzierten Produkten. Der Geschmack darf dabei natürlich nicht auf der Strecke bleiben. Unter dem Motto „Dein Mix – dein Geschmack“ erweitert Alpro nun sein Sortiment um die CAFFÈs in den vier Sorten Soya Karamell, Kokosnuss, Mandel und Hafer.



Einzigartiger Kaffee-Kick mit pflanzlichen Drinks



100% feinster Arabica-Kaffee aus Single-Origin-Anbau und eine schonende Röstung geben Alpro CAFFÈ ein aussagekräftiges Geschmacksprofil. Ein besonders hoher Kaffeeanteil von ca. 50% und 35% weniger Zucker



Nachhaltig und nachvollziehbar



Die Bohnen der Sorte Mandel stammen aus Brasilien, bei der Sorte Soya Karamell kommen sie aus Äthiopien, bei Kokos aus Peru und bei Hafer aus Kolumbien. Alpro CAFFÈ ist zu 100% zertifiziert von der Rainforest AllianceTM, einer internationalen Umweltschutzorganisation, die sich für den Erhalt der Artenvielfalt und für eine nachhaltige Lebensgrundlage einsetzt. Die Banderole der Becher besteht aus 100% recyceltem Papier und lässt sich zum Mülltrennen und weiteren Recyling einfach ablösen.



Alpro® CAFFÈ – “Dein Mix, dein Geschmack“

Alpro CAFFÈ – der perfekte Mix für einzigartige Geschmackserlebnisse

Nachhaltig angebauter 100% Single-Origin Arabica-Kaffee & pflanzliche Drinks sorgen für einen einzigartigen gekühlten Kaffeegenuss von Alpro!

Erhältlich in vier leckeren Sorten: Äthiopischer Kaffee & Soya Karamell, Peruanischer Kaffee & Kokosnuss, Brasilianischer Kaffee & Mandel sowie Kolumbianischer Kaffee & Hafer

100% pflanzlich & fettarm Verfügbarkeit: CAFFÈ Soya Karamell / Mandel / Kokosnuss ab KW 08 2019, CAFFÈ Hafer ab KW 16 2019

UVP[2]: 1,59 € / 235 ml [1] Vgl. Marktreferenz Coffee-to-Go



[1] Vgl. Marktreferenz Coffee-to-Go

[2] Die Preisgestaltung obliegt allein dem Handel.

Alpro GmbH Über Alpro®



• Alpro ist schon fast 40 Jahre der europäische Pionier im Bereich pflanzlicher Nahrungsmittel und bietet eine breite Auswahl an köstlichen pflanzlichen Drinks, Alternativen zu Joghurt und Kochsahne, Desserts, Brotaufstrich und Eis – hergestellt aus Sojabohnen ohne Gentechnik, Mandeln, Haselnüssen, Cashew, Reis, Hafer und Kokosnüssen. Alpro Produkte sind bekannt unter den Markennamen Alpro® und Provamel®.



• Alpro ist ein Unternehmen von Danone, hat seinen Hauptsitz im belgischen Gent, beschäftigt in Europa mehr als 1.400 Mitarbeiter und betreibt drei Produktionswerke in Belgien, Frankreich und Großbritannien. Alpro vermarktet seine Produkte überwiegend, aber nicht ausschließlich, innerhalb von Europa und leistet einen wesentlichen Beitrag zum ständigen Wachstum der pflanzlichen Ernährung. Seit 2018 ist Alpro B-Corp zertifiziert, da das Unternehmen soziale und ökologische Ziele mit finanziellem Erfolg verbindet.

