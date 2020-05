Neu: Eis von Alpro® mit weniger Kalorien

Alpro GmbH

• Alpro ist der Pionier für 100 % pflanzliche Produkte in Europa. Bereits seit 1980 bietet das Unternehmen ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln auf rein pflanzlicher Basis im deutschen Markt an. Dank seiner modernen und breiten Produktauswahl hat Alpro mittlerweile die europäische Marktführerschaft im Bereich der Sojaprodukte erreicht.



• Unsere leckeren Produkte: Frische und haltbare Drinks auf Soja-, Mandel-, Haselnuss-,

Hafer-, Reis-, Cashew- und Kokosnussbasis. Mild-frische Soja-Joghurtalternativen, cremige Soja-Desserts, die vielseitigen pflanzlichen Kochcrèmes Cuisine und die Soja-Quarkalternativen Go On sind tägliche Leckereien für bewusste Genießer.



• Alpro verwendet selbstverständlich ausschließlich Sojabohnen ohne Gentechnik. Unsere Rohstoffe lassen wir regelmäßig von unabhängigen Instituten überprüfen. Die für unsere Produkte verwendeten Sojabohnen stammen aus Europa und Kanada. Wir verwenden keine Sojabohnen aus Regenwaldgebieten. Unsere Landwirte sind unsere langfristigen Partner und betreiben eine nachhaltige Anbauweise. Sie sind durch faire Preise in ihrer Existenz abgesichert. Unsere Partner erlauben niemals Kinderarbeit und respektieren ökologische Standards. Wir garantieren während des gesamten Produktionsprozesses die vollständige Rückverfolgbarkeit unserer Zutaten. Wir produzieren ressourcenschonend. Alle Alpro Produkte sind 100 % pflanzlich und deshalb günstig für die Ökobilanz. Unsere Verpackungsmaterialien sind Tetra Rex, von der Europäischen Union als „beste Wahl für die Umwelt“ bewertet und beim 500 g Becher nutzen wir vollständig recyclebare Banderolen.



• Alpro verkauft seine Produkte heute in 54 Ländern und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.