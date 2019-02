Es geht auch pflanzlich: die Joghurtalternativen Skyr Style von Alpro®

21.02.19

100% pflanzlich

zuckerarm

reich an pflanzlichem Protein

von Natur aus laktosefrei

400-g-Becher

UVP[1]: 1,89 €

Verfügbarkeit: ab KW 08/2019

100% pflanzlich

Ohne Zucker

reich an pflanzlichem Protein

von Natur aus laktosefrei

400-g-Becher

UVP[2]: 1,89 €

Verfügbarkeit: ab KW 08/2019

Im Kühlregal kommt man kaum noch an ihm vorbei: Skyr, ein traditionelles Milchprodukt aus Island. Hinsichtlich Nährwerten wie Protein und Fett ähnelt er Magerquark, viele bevorzugen ihn aber aufgrund seiner cremigeren Konsistenz und des leicht säuerlichen, frischen Geschmacks. Schon mehrere Hersteller haben Skyr für sich entdeckt und bieten ihn in verschiedenen Geschmacksrichtungen an, an einem pflanzlichen Produkt fehlte es jedoch bisher.Skyr hat in Island eine lange Tradition und wurde auf vielen Bauernhöfen selbst hergestellt. Inzwischen ist Skyr jedoch auch in Deutschland und anderen Teilen Europas sehr beliebt. Er steht für ein ausgewogenes und aktives Lebensgefühl. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten, denn immer mehr Menschen achten bewusster auf ihre Ernährung und möchten aus gesundheitlichen oder ethischen Gründen oder aus Aspekten der Nachhaltigkeit weniger tierische Lebensmittel konsumieren. Hier bietet Alpro mit den 100% pflanzlichen Joghurtalternativen Skyr Style passende Produkte.Gleich zwei Sorten Skyr Style bringt Alpro auf den Markt: „Natur“ und „Natur Ungesüßt“. „Natur“ ist zuckerarm, „Natur Ungesüßt“ komplett zuckerfrei. Beide werden aus Sojabohnen aus nachhaltigem Anbau hergestellt und sind somit 100% pflanzlich und zudem reich an pflanzlichem Eiweiß. Die ungesüßte Variante eignet sich super zum Verfeinern herzhafter Gerichte oder zum Zubereiten von Dips. „Natur“ ist ideal im Müsli, als Basis für einen Smoothie oder auch zum Backen geeignet, z.B. eines „Cheesecakes“.