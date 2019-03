Die neue Sommeredition Apfel-Kiwi von Alpro: fruchtig, frisch und ohne Zuckerzusatz!

19.03.19

Von April bis September ist die Soja-Joghurtalternative Apfel-Kiwi von Alpro im Kühlregal zu finden. Und sie passt nicht nur durch ihren fruchtig frischen Geschmack perfekt in die Sommerzeit – sie enthält obendrein auch nur den natürlichen Zucker der Frucht. Zuckerzusatz und Süßstoffe sind in dieser Soja-Joghurtalternative Tabu. Sie folgt damit auf die Sorten Mango, Kirsche und Himbeere-Apfel, die ebenfalls von Alpro mit mehr Frucht und ohne Zuckerzusatz erhältlich sind.



Letztes Jahr war es noch die Soja-Joghurtalternative Ananas-Kokosnuss, dieses Jahr versüßt uns Apfel-Kiwi als Limited Edition den Sommer. Die neue Variante passt sich dem Wunsch vieler Verbraucher an und kommt mit mehr Frucht und ohne Zuckerzusatz daher. Die limitierte Sommeredition löst die winterliche Sorte Birne-Zimt ab und wird von April bis Ende September erhältlich sein.



Wie alle Produkte von Alpro ist auch die Soja-Joghurtalternative Apfel-Kiwi zu 100 % pflanzlich und daher von Natur aus laktosefrei. Zusätzlich dient sie als Quelle für hochwertiges, pflanzliches Eiweiß sowie Calcium und ist von Natur aus fettarm.



Im Sommer pur gelöffelt zu jeder Tageszeit ein Genuss, aber auch im Frühstücksmüsli oder als Dessertzutat macht die Sorte Apfel-Kiwi eine gute Figur.



Alpro® Soja-Joghurtalternative Apfel-Kiwi mit mehr Frucht und ohne Zuckerzusatz Limited Edition

• fruchtig-erfrischende Sommer-Sorte

• ohne Zuckerzusatz – nur mit dem natürlichen Zucker der Frucht

• ohne Süßstoffe

• höherer Fruchtgehalt vs. andere Alpro Soja-Joghurtalternativen mit Frucht

• 100% pflanzlich // laktosefrei

• 400-g-Becher

• UVP*: 1,99€

• Verfügbarkeit: KW 14-Ende September



*Die Preisgestaltung obliegt allein dem Handel.

(lifePR) (