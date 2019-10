Alpro® Hafer+ mit natürlichen Kulturen

Reich an Ballaststoffen (2,5 g/100 g)

Alpro bringt mit Hafer+ eine Soja-Joghurtalternative mit Hafer und Milliarden natürlichen L.acidophilus Kulturen auf den Markt. Der neue Alpro Hafer+ ist genau am Puls der Zeit, denn er enthält wertvolle Ballaststoffe sowie natürliche L.acidophilus Kulturen, die aufgrund ihres besonderen Geschmacks ausgewählt wurden. Hafer+ ist ab der KW45 in den Sorten Natur und Heidelbeere im 400-g-Becher erhältlich.Neben Sport und Fitness rückt das Thema Ernährung immer weiter in den Fokus, wenn es um einen gesunden und aktiven Lebensstil geht. Dabei spiegelt sich der Trend zur Selbstoptimierung und damit einhergehend der Wunsch nach einem guten Bauchgefühl auch durch die Art und Weise wider, wie wir uns ernähren. Laut einer Umfrage von Nielsen ergänzen 25 Prozent der Deutschen ihr Essen durch Nahrungsmittel, von denen sie sich spezifische gesundheitliche Vorteile versprechen. 54 Prozent der Befragten greifen zu sogenanntem Functional Food. Die Alpro Soja-Joghurtalternativen Hafer+ sorgen mit zwei Varianten für Abwechslung zu jeder Tageszeit. Ob als leckerer und reichhaltiger Start in den Tag, als Zwischenmahlzeit vor oder nach dem Sport oder als ausgewogener Abendsnack. Die perfekte Unterstützung für einen aktiven und gesundheitsbewussten Lebensstil.Beide Sorten sind zuckerarm, reich an pflanzlichem Protein sowie Calcium und enthalten die Vitamine B12 und D2. Alpro Hafer+ Heidelbeere enthält zudem Vitamin B2.Der UVP* liegt bei 1,99 Euro. (*Preishoheit obliegt dem Handel.)