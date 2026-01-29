Kontakt
Alfried Krupp Krankenhaus Alfried-Krupp-Straße 21 45131 Essen, Deutschland http://www.krupp-krankenhaus.de
Ansprechpartner:in Frau Hille Ahuis +49 201 8052613
Offene Rhythmus-Sprechstunde

Informationsveranstaltung für Patienten und Interessierte am 6. Februar 2026

Das Herz schlägt etwa 100.000 Mal täglich, und gelegentlich kommt es dabei aus dem Takt: Dann schlägt es zu schnell, zu langsam oder unregelmäßig. Manche Herzrhythmusstörungen sind vollkommen harmlos, andere können aber lebensbedrohlich sein und sollten daher immer auch von einem Arzt abgeklärt werden.

Im Rahmen eines interaktiven Vortrags erklären Herz-Spezialisten der Abteilung für Elektrophysiologie am Alfried Krupp Krankenhaus die Ursachen, Therapien und Risiken des Vorhofflimmerns.

Betroffene und Interessierte erfahren, welche Medikamente helfen können und wann eine Ablation (Verödung) sinnvoll ist. Auch Themen wie Schlaganfall oder Gerinnselbildung am Herzen vermieden werden können, werden in der offenen Rhythmus-Sprechstunde besprochen.

Die Sprechstunde findet in der Regel an jedem ersten Freitag im Monat in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr im Hörsaal des Alfried Krupp Krankenhaus in Rüttenscheid, Alfried-Krupp-Straße 21, statt.

Nächster Termin ist Freitag, 6. Februar 2026.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen:
Abteilung für Elektrophysiologie Sekretariat
Telefon 0201 434-4550
Telefax 0201 434-4559
rhythmologie@krupp-krankenhaus.de
www.herzrhythmusstoerungen-krupp.de 

