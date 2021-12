Adventliche Impfaktion vor dem Alfried Krupp Krankenhaus

Ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung: Unter dem Motto „Geimpft unter dem Tannenbaum“ bietet das Alfried Krupp Krankenhaus in Essen-Rüttenscheid am Samstag, 18. Dezember 2021, von 9.00 bis 16.00 Uhr allen Essener Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.Das Alfried Krupp Krankenhaus beteiligt sich mit der Aktion an der Impfkampagne der Stadt Essen. 250 Einzeldosen des mRNA-Impfstoffes „Spikevax®“ der Firma Moderna stehen zur Verfügung. Dieser Impfstoff wird von der Ständige Impfkommission (STIKO) für Menschen über 30 Jahre empfohlen.Geimpft wird von Mitarbeitern des Alfried Krupp Krankenhaus im Zelt gegenüber des Hauptgebäudes an der Alfried-Krupp-Straße 20. Für vorweihnachtliche Atmosphäre mit Lebkuchen und Punsch ist gesorgt.Eine Anmeldung für einen Impftermin ist ab sofort online möglich: www.krupp-krankenhaus.de/impfen.html Bürgertelefon des Landes NRWTelefonnummer: 0211 9119-1001Montag bis Freitag: 8 bis 20 UhrSamstag und Sonntag: 10 bis 18 Uhr