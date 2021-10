International Cheese and Dairy Awards 2021: Schweizer Affineur Walo gewinnt den Preis für den besten Rohmilchkäse

Le Gruyere AOP: 14 Monate gereift in 4 verschiedenen Kategorien

Affineur Walo Rotwein Sennen Käse: mindestens 8 Monate gereift

Loie Chäs: Halbhartkäse aus dem Thurgau, mindestens 5 Monate affiniert

Affineur Walo Graf Antoine: 10 Monate affiniert mit Milch aus der Gruyere Region in 2 verschiedenen Kategorien

Gallus: Hartkäse aus der Ostschweiz produziert von Marcel Gabriel, mindestens 12 Monate affiniert

Stärnächäs: Halbhartkäse aus St. Gallen produziert von Marcel Gabriel, mindestens 8 Monte affiniert

Rotwein Bärgler: Hartkäse, mindestens 12 Monate mit Rotwein affiniert in 2 Kategorien

Die insgesamt 14 Auszeichnungen bei den International Cheese Awards bestätigen dem Schweizer Käsespezialisten Affineur Walo von Mühlenen den Erfolg der letzten Jahre und unterstreichen erneut die außergewöhnliche Qualität seiner Blumenwiesen-Käse mit natürlicher Rohmilch.Der International Cheese and Dairy Award hat sich vom traditionellen „Sommerpicknick“ der englischen Käseindustrie zu einem internationalen Event entwickelt. Früher fand dieser Anlass auf einer Wiese im malerischen Städtchen Nantwich statt, dieses Jahr wurde er in Stafford abgehalten.Mit über 4.000 Anmeldungen aus aller Welt nahmen zahlreiche lokale und internationale Produzenten teil.Die insgesamt 14 Auszeichnungen bestätigen die überragende Qualität der Käse von Affineur Walo.Hier die Auszeichnungen in der Übersicht: ( https://irp.cdn-website.com/... Das Team des Schweizer Affineur Walo hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Käse aus der Schweiz zur Perfektion zu reifen. Dabei konzentrieren sie sich auf Blumenwiesen-Käse mit natürlicher Rohmilch.Mit der stetig wachsenden Beliebtheit der Käse von Affineur Walo in Europa und Übersee, zeigt er, dass er sich dabei auf dem richtigen Weg befindet und sich das konsequente Streben nach der besten Qualität lohnt.Die Käse von Affineur Walo sind inzwischen in der ganzen Welt erhältlich: In England in Käsespezialitätengeschäften und Warenhäusern wie Harrods, in Deutschland bei Kaufhof sowie verschiedenen Edeka-Händlern wie Scheck-in, Hieber oder Gebauer, in den USA hauptsächlich an der Ostküste und in Japan in den Großstädten Tokyo, Hanshin, Nagoya, Kyoto, Hiroshima, Fukuoka und Sapporo.