„Tierversuche sind unmenschlich“

Ärzte gegen Tierversuche demonstriert am 8. Oktober und plakatiert Düsseldorf

Der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche (ÄgT) plakatiert in Düsseldorf mit einer deutlichen Botschaft: „Tierversuche sind unmenschlich – humanbasierte Hightech-Forschung ist erfolgreich und tierversuchsfrei“. Die 52 Plakate, die in Küzre die Bürger aufrütteln sollen, sind Teil einer Öffentlichkeitsoffensive des Ärztevereins. Zur Verstärkung veranstaltet am Samstag, 08. Oktober die ÄgT-Arbeitsgruppe Düsseldorf/Krefeld in der Düsseldorfer Innenstadt auch einen stillen Protestmarsch. Besonders dabei im Fokus: die Tierversuche an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU); insbesondere an Hunden.



„Tierversuche geschehen noch immer im Verborgenen, und die Grausamkeiten sowie fatalen Folgen für Tiere und Menschen sind kaum bekannt. Zudem blockiert das Festhalten am System Tierversuch die leistungsstarke tierversuchsfreie Forschung“, so Eva Nimtschek, Mitglied der AG Düsseldorf/Krefeld der Ärzte gegen Tierversuche. „An der HHU werden Tierversuche u.a. an Beagles gemacht, das wollen wir ebenfalls aufzeigen und mit dem Marsch unserer Trauer um diese Hunde im Versuchslabor Ausdruck verleihen“.



Weitere Informationen



Zum Trauermarsch am Sa., 08. Oktober 2022

Unterstützer sind willkommen. Es ist eine Trauergemeinde, die schweigend läuft und idealerweise schwarze/dunkle Kleidung trägt.

Blickfang wird eine überdimensionale Beagle-Statue des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly sein.

Redebeiträge finden zu Beginn am Burgplatz sowie später am Schadowplatz statt.

Uhrzeit und Ort:

13 Uhr Versammlung am Burgplatz, 40213 Düsseldorf

ca. 13.30 Uhr Marsch durch die Stadt/Fußgängerzonen für ca. 60 Minuten

anschl. Zusammenkommen am Burgplatz, voraussichtliches Ende 15.30 Uhr