eSports Trainerausbildung beginnt: Mit gesundem Lifestyle macht Gaming mehr Spaß!

19.03.19

Fortnite, Fifa, Feierabend! Immer mehr Deutsche greifen abends gerne zur Konsole, um einfach abzuschalten und den Tag ausklingen zu lassen. Insbesondere bei Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren istbeliebt. Laut einer aktuellen Studie spielen rund drei Millionen von ihnen regelmäßig. Da ist gesunder Lifestyle wichtig!Kommt zum Gaming derhinzu, spricht man vomDie Große Koalition hat das Ziel, eSport in Deutschland alsanzuerkennen. Gamer und Fans, die Spaß am Spiel haben, sind millionenfach da. Es fehlen zertifizierte Trainer, die den Gesundheitsgedanken weitertragen – genau wie in andern Sportarten.Deshalb bildet die actimonda krankenkasse gemeinsam mit dem eSport-Bund Deutschland (ESBD) erstmals Trainer aus. Dieläuft vom 28. bis zum 31. März.Dabei geht es auch um: Suchtprävention, Jugendschutz, rückengerechtes Sitzen und Sportpsychologie.Mehr zur actimonda und eSports gibt es unter www.actimonda.de/eSports