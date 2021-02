Bereits am Freitag forderte Georg Honkomp, Vorsitzender von Europas größtem Zusammenschluss von Fahrradhändlern, der Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG (ZEG) aus Köln, die schnellstmögliche Öffnung der Handelsgeschäfte in einem Brandbrief an die Bundesminister für Gesundheit und Wirtschaft, Jens Spahn und Peter Altmaier (beide CDU).



Mit einem weiteren Brief an den Ministerpräsidenten Baden-Würtembergs, Winfried Kretschmann, wird dieser Forderung am heutigen Tag nochmals vehement Nachdruck verliehen.



Zum Download finden Sie hier den offenen Brief an Winfried Kretschmann sowie die Pressemitteilung vom Freitag, 19. Februar 2021.

