Das Jahr hat gerade erst begonnen und normalerweise startet jetzt auch die Frühbucher Saison. Doch dieses Jahr ist alles anders. Nachdem die Corona-Pandemie den Tourismus in 2020 teilweise komplett stillgelegt hat und sich Reisewarnungen fast stündlich änderten, war bei Urlaubern vor allem Spontanität und Kurzfristigkeit gefragt. Doch die Vorfreude auf einen Urlaub ist nicht zu unterschätzen. Denn bereits bei der Planung einer zukünftigen Reise werden Glücksgefühle erzeugt, die helfen, sich über die kommenden tristen Wochen und Monate hinwegzutrösten. Diese Vorfreude funktioniert aber nur, wenn risikofrei gebucht wird. Dies sind die wichtigsten Tipps und Tricks, die Buchenden eine ungetrübte freudige Erwartung auf die nächste Reise ermöglichen.



1. Gründe, jetzt eine Reise zu planen:



Viele Menschen sind unsicher, ob sie derzeit eine Reise buchen sollten. Es sprechen einige Gründe dafür - am wichtigsten: Flexibilität. Flexible Reiseangebote, Storno- und Umbuchungsmöglichkeiten stellen sicher, dass Planende für den Fall, dass sich die Reisesituation auch 2021 nicht verbessert, kein Risiko eingehen. Zudem gibt es zur Zeit sehr attraktive Angebote. “Wir beobachten, dass es für mehrtägige Rundreisen aktuell bis zu 70 Prozent Rabatt gibt - beispielsweise sind zur aktuellen Cyberweek Segeltörns in Griechenland, Sizilien-Privatrundreisen oder auch Ägypten-Trips sind zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben”, erklärt Travis Pittman, CEO und Gründer von TourRadar, dem ersten digitalen Marktplatz für Rundreisen, der einen Gesamtüberblick über die Angebote der Reiseveranstalter bietet.

Auch aus einer anderen Perspektive macht im Corona-Jahr Frühbuchen Sinn: “Um zu überleben, brauchen Reiseveranstalter die Unterstützung und Sicherheit, dass Gäste Reisen wieder buchen werden”, erklärt Travis Pittman. Gibt es keine voraussehbare Nachfrage und Planungssicherheit, werden manche Hotels erst gar nicht öffnen, gleiches gilt für Airlines: Sie planen ihre Flugverbindungen nicht nur auf Erfahrungswerten, sondern auch auf Nachfrage-Basis.



2. Pauschalreise ohne Anzahlung und stornierbar buchen



Diese Pauschalreise-Buchung ist sicher: HolidayCheck bietet seit Ende September 2020 die HolidayCheck Flex Reiseangebote an. Hier haben Buchende die Möglichkeit, Pauschalreisen ohne Anzahlung und mit kostenfreier Stornierung bis zu sechs Tage vor Abreise zu buchen, erst dann wird bezahlt. Die Buchung stornieren können Urlauber eigenständig über ein Self-Service-Portal. Auf holidaycheck.de/flex finden Interessierte mehrere tausend Angebote für viele Reiseziele, beispielsweise Griechenland, Ägypten oder Spanien.



3. Suchfilter für flexibel stornierbare Rundreisen



Um auch bei komplexen, mehrtägigen Rundreisen zu wissen, welcher Reiseveranstalter flexible Angebote hat, hat TourRadar, der digitale Marktplatz für Rundreisen, einen neuen Suchfilter “Kostenlose Umbuchung” eingeführt. Das Portal kooperiert mit über 500 Reiseveranstaltern, die flexible Stornierungsbedingungen bieten. Die meisten bieten diese Möglichkeit sogar bereits für Buchungen mit Abreise bis Januar 2022. Mit Hilfe des Filters können Nutzer nun ausschließlich nach diesen Reisen zu suchen. Flexibel buchen bedeutet: ein neues Reisedatum oder eine andere Reise auszuwählen und/oder eine Reisegutschrift zu erhalten, sollten sich Pläne nach Buchung ändern. Unter den Anbietern sind Veranstalter wie Expat Explore, G-Adventures, Intrepid, TopDeck, Travel Talk, Bamba oder Contiki. Zusätzlich zum Suchfilter wurde auf der Website ein neues Umbuchungssystem implementiert, das Kunden maximale Transparenz und einfaches, sowie sicheres Buchen ermöglicht. Bereits gebuchte Reisen können hier flexibel und kostenlos direkt online umgebucht werden. Eine Liste der Veranstalter mit flexiblen Buchungsmöglichkeiten findet sich unter: www.tourradar.com/de/flexibel-buchen



4. Kostenlos stornierbare Ferienunterkünfte finden



Ferienwohnungen und -häuser sind nicht nur jetzt, aber besonders während Pandemie-Zeiten beliebte Unterkunftsarten: Sie sind besonders geeignet, um Abstand zu anderen Reisenden zu halten. Mittlerweile sind auch viele Ferienhäuser und -wohnungen kostenlos stornierbar: „Wir beobachten, dass viele Vermieter reagiert haben und ihre Stornierungsbedingungen entsprechend angepasst haben”, erklärt Jonas Upmann, Sprecher von www.hometogo.de, der weltweit größten Suchmaschine für Ferienunterkünfte, die über 18 Millionen Angebote von über 2.000 Reise Webseiten durchsucht - darunter unter anderem booking.com, Airbnb und Novasol. Bereits seit Mai 2020 bietet die Ferienhaussuchmaschine eine Filter-Funktion, mit der Nutzer mit nur einem Klick die Ferienunterkünfte nach kostenlosen Stornierungsmöglichkeiten filtern können. Mit Hilfe von zusätzlichen Filtern wie Ausstattung, Preis, Bewertung, Lage und Unterkunftsart finden Nutzer so die für ihren Urlaub passende Unterkunft. Bei Aktivierung des Filters “Kostenlose Stornierung”, erscheinen in den Suchergebnissen nur Ferienhäuser und -wohnungen, bei denen nach Buchung eine kostenlose Stornierung möglich ist. Bei der Detailinformation der Unterkünfte gibt es dann die konkreten Stornofristen, beispielsweise zwei Wochen oder auch noch drei Tage vor Abreise.



Auch fincallorca, der führende Finca-Vermittler für Mallorca, reagiert auf die gestiegene Nachfrage nach flexiblen Buchungsoptionen. Der Mallorca-Experte führt aktuell rund 1.000 Fincas im Portfolio mit der Option einer kostenfreien Stornierung bis 28 Tage vor Anreise. Ein Filter auf der Startseite bietet den Überblick über alle teilnehmenden Fincas. Elvira Touati, Geschäftsführerin von fincallorca, erklärt: „Uns ist es wichtig, unseren Kunden ein gutes Gefühl bei der Buchung ihres Mallorca-Urlaubs zu geben. Deshalb freuen wir uns sehr, nun gemeinsam mit so vielen unserer Finca-Besitzer erstmals eine kostenfreie Stornierungsmöglichkeit anzubieten. Die Vermieter sind es auch, die die Aktion überhaupt möglich machen, indem sie besonders flexibel und kulant auf die dynamische Situation reagieren.“ Die Aktion läuft zunächst bis Ende Februar und gilt für alle Reisen im Jahr 2021.



5. Flexibilität und Sicherheit bei Flugreisen



Wer kostenlos stornierbare oder umbuchbare Flugtickets für die Reise 2021 buchen möchte, dem sei der neue Suchfilter “Flexible Tickets” der Flugsuchmaschine Skyscanner.de empfohlen. Die Suchergebnisse für die Wunsch-Flugverbindung sind filterbar nach Airlines, die kulante Storno- und Umbuchungsmöglichkeiten anbieten. Wer den Filter setzt, kann beim Flugangebot die jeweiligen Richtlinien der Fluggesellschaft einsehen.



Die Buchungsrichtlinien beispielsweise von Emirates Airline bieten Kunden Flexibilität und Sicherheit bei der Planung ihrer Reise. Kunden, die ein Emirates-Ticket für eine Reise am oder vor dem 30. Juni 2021 kaufen, kommen in den Genuss großzügiger Umbuchungsbedingungen und -optionen, falls sie ihre Reisepläne ändern müssen. Kunden haben dabei die Möglichkeit, ihre Reisedaten zu ändern oder die Gültigkeit ihres Tickets um bis zu zwei Jahre zu verlängern. Weitere Informationen unter:

www.emirates.com/de/german/help/covid-19/ticket-options/.



6. Flexibilität bei der Hotelbuchung



Aufgrund der aktuell herrschenden Unsicherheit bei der Reiseplanung bieten die Flemings Hotels nur noch anpassungsfähige Raten an. Damit geht die Hotelgruppe in herausfordernden Zeiten auf das wachsende Sicherheitsbedürfnis der Gäste bei Hotelbuchungen ein. Mit der neuen „Fast & Flex Rate“ bieten die Flemings Hotels eine kostenfreie Stornierungsoption, die kostengünstigere Variante „Flex & Save Rate“ gewährt maximale Flexibilität hinsichtlich einer möglichen Umbuchung. Die neue „Flex & Save Rate“ beinhaltet für alle Gäste die Option, ihre Buchung jederzeit gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr von 19 Euro (zuzüglich möglicher Tarifdifferenz) anzupassen. Wer dagegen an einen fixen Reisezeitraum gebunden ist, wählt alternativ die „Fast & Flex Rate“. Dabei können Reisende ihre Buchung bis 18.00 Uhr des Anreisetages stornieren und erst später bezahlen.



7. Corona-Reiseversicherung



Wer aktuell eine Reise bucht, der sollte auch an eine Corona-Zusatzversicherung denken. Die HanseMerkur bietet hierfür mit ihrem Corona-Zusatzschutz eine tolle Option, die unter www.hmrv.de/corona-reiseschutz ganz einfach pro Reise gebucht werden kann. Während Reiserücktrittsversicherungen die Kosten nur bei Krankheit und nicht bei einer Pandemie übernehmen, greift der Corona-Zusatzschutz der HanseMerkur sogar im Falle einer Quarantäne. Anbieter wie HolidayCheck aber auch weg.de haben diese Versicherungsoption sogar in ihrer Buchungsstrecke integriert. Auch die ERGO Reiseversicherung bietet eine Ergänzungsversicherung für Covid-19.

(lifePR) (