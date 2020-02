Pressemitteilung BoxID: 787518 (WM-Consult GmbH)

Spielmacher der Berliner Wirtschaft engagieren sich gegen Gewalt in Berlin

Board des Berliner Fußball-Verbands gewinnt Baukonzern Matthäi als Sponsor

Gewalt und Diskriminierung im Fußball, insbesondere Angriffe gegen Schiedsrichter, standen am Mittwochabend im Mittelpunkt der Sitzung des Boards des Berliner Fußball-Verbandes e.V. (BFV) im Haus des BFV in der Humboldtstraße. Die Mitglieder des 2018 ins Leben gerufenen Gremiums mit über 40 „Spielmachern“ aus Wirtschaft, Verbänden und Politik diskutierten mit Experten unter dem Motto „Gewalt.Respekt. Vorbild“, wie der zunehmenden Gewalt und Aggressivität, auch über das Spielfeld hinaus, begegnet werden kann. Dafür soll beim BFV über den Zeitraum von mindestens drei Jahren eine Stelle geschaffen werden, die von dem internationalen Baukonzern Matthäi (Verden) finanziert wird. „Diese Form des modernen Sponsorings ist bisher einmalig, der Berliner Fußball-Verband ist somit in der Lage, sich dem ernsten Problem der Gewalt lösungsorientiert und pragmatisch zu widmen“, sagte Jörg Wirtgen, Vizepräsident Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und Initiator des BFV-Boards. Wirtgen dankte dem Kaufmännischen Geschäftsführer, Andreas Höttler, nach der Vertragsunterzeichnung „für das eindrucksvolle Engagement gegen Gewalt und für mehr Respekt im Umgang miteinander“.



Kevin Langner, Geschäftsführer des Berliner Fußball-Verbands, hatte an diesem Abend die Expertenrunde moderiert. Zu Gast waren neben den Schiedsrichtern Jörg Wehling und Stefan Paffrath die Geschäftsführerin von GetYour Wings, Prof. Dr. Anabel Ternes von Hattburg und Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Deutschen Realschullehrerverbandes e.V.. Als politischen Gast begrüßte Board-Gründer Wirtgen Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Veranstaltung gegen Gewalt war die siebte Runde der „Spielmacher“ des BFV-Boards. Beim nächsten Treffen steht der Frauen-Fußball im Fokus.

