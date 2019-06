Pressemitteilung BoxID: 757947 (Wildpark Eekholt GmbH&Co.KG)

Der Wildpark Eekholt ist als erster "Metropolitaner des Jahres 2019" ausgezeichnet!

Die Metropolregion Hamburg verlieh am 27. Juni 2019 den Metropolitaner Award. Der Preis für besonderes Engagement in der Metropolregion rund um die Großstadt Hamburg wurde erstmalig in drei Kategorien vergeben. Die Metropolregion Hamburg will mit der Auszeichnung das Engagement für die Region anerkennen und stärken.



Mehr als 100 Einzelpersonen, Vereine und Unternehmen hatten sich beworben. Jetzt waren alle Bewohner der Region aufgerufen, im Internet ihre Stimme für ihren Favoriten zu geben. Alle Vorgeschlagenen wurden von einer Fachjury geprüft. Zur großen Freude kam der Wildpark Eekholt unter die Nominierten. Seit rund 50 Jahren engagiert sich der Wildpark Eekholt für die Vermittlung von Naturerlebnissen und Naturerfahrungen, um so Kinder, Jugendliche und Erwachsene nachhaltig für die Schönheit und Vielfalt der Natur zu begeistern



Dann wurde es sehr spannend. In der festlichen Galaveranstaltung auf der Bühne der Elbphilharmonie wurden alle Nominierten mit ihren beeindruckenden Projekten persönlich vorgestellt. Wer würde der Publikumsfavorit werden?



Nach aufregenden Momenten nahm dann unter großem Jubel der Wildpark Eekholt, vertreten durch Wildparkbegründerin Theda Hatlapa und Geschäftsführer Wolf-Gunthram Frhr. v. Schenck, den Preis als erster Metropolitaner in der Kategorie Unternehmen entgegen.



Diesen wunderbaren Publikumspreis sehen alle Eekholter als Auszeichnung für den bisher eingeschlagenen erfolgreichen Weg und Aufforderung für das intensive Engagement für die Zukunft, Natur und Umwelt der Region.



Wir danken allen Wildparkfreunden für die große Unterstützung, den Zuspruch und die Verbundenheit zum schönen Wildpark Eekholt!



Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Eekholt-Team und seiner hervorragenden Arbeit im Sinne des Begründerehepaares Dr. h.c. Hans-Heinrich und Theda Hatlapa.



Alle Sonderveranstaltungen sind im Eintrittspreis enthalten und auch mit den günstigen Jahreskarten nutzbar.

Eintrittspreise / (JK: Jahreskartenpreise).

Erwachsene: 10,00 € (JK: 29,50 €), Kinder 4 – 16 Jahre: 8,50 € (JK: 20,50 €), Familien: 33,50 € (JK: 69,50 €). Kinder unter 4 Jahren frei, weitere Ermäßigungen und Gruppenpreise unter www.wildpark-eekholt.de

