Pressemitteilung BoxID: 771567 (Wild Beauty AG)

Ahoi Hamburg - Hair Spa Hamburg kommt an Land!

Die Schiffsfriseure setzen zum Landgang an. Seit mehr als neun Jahren sind Arne Beyer und sein Team mit den Hair SPA on Sea Salons der Mein Schiff Flotte auf den Weltmeeren unterwegs und versorgen die Reisenden mit den perfekten Hairstyles. Ab sofort können sich die Hamburger auch an Land auf das Team von Hair SPA on Sea freuen, denn dort öffnete der erste Festland-Salon Hair Spa Hamburg seine Pforten.



„Wir haben eine Möglichkeit gesucht, unseren Schiffsmitarbeitern eine Basis an Land zu bieten und gleichzeitig Räumlichkeiten für Schulungen und Seminare zu haben. Als sich Mitte des Jahres die Möglichkeit ergab, einen der bekanntestens Salons Hamburgs zu übernehmen, haben wir sofort zugeschlagen“, freut sich Inhaber Arne Beyer.



Gemeint ist der Salon Paas, der 1944 eröffnet wurde, bevor der Inhaber den Salon aufgeben musste. „Wir haben alle Mitarbeiter übernommen und möchten wieder zum Vorzeigesalon werden, wie ‚Paas‘ es lange Zeit war. In enger Zusammenarbeit mit der amerikanischen Kultmarke Paul Mitchell® nutzen wir die Räumlichkeiten auch für Schulungszwecke, als zweites Standbein sozusagen.“



Um den Plan in die Tat umzusetzen, wurde der ca. 200 m2 große Salon mit 16 Bedienplätzen komplett umgestaltet: Es gibt nun einen separaten Herrenbereich im Stil eines Barber Shops, eine offene Color Bar, ein Wash House sowie einen exklusiven Kosmetikbereich.



„Als Repräsentant von Paul Mitchell® setzen wir die Philosophie der Marke – klare Strukturen, um alle Dienstleistungsbereiche ideal auszuschöpfen und den Kunden immer die perfekte Salon-Erfahrung zu bieten, in unserem neuen Salon komplett um“, so Beyer. Als Hommage an die Salons auf See wurde auch an Land mit warmen Tönen und Holz als primärem Werkstoff gearbeitet. „Wir werden das ‚auf See‘-Gefühl vermissen und haben versucht, es duch die Inneneinrichtung auch nach Hamburg-Ost zu bringen“, sagt das Team.



Der Kunde kann im Salon Hair Spa perfekt abschalten und eine Auszeit vom Alltag nehmen. Damit der Service sowie auch das Handwerk stimmt, werden die Mitarbeiter regelmäßig in den eigenen Schulungsräumen auf den neusten Stand gebracht, damit alle auch noch so extravaganten Stylingwünsche erfüllt werden können. Setzen Sie mit Hair Spa Hamburg zum Landgang an und erleben Sie Frisierkunst auf allerhöchstem Niveau.













Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (