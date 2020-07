Pressemitteilung BoxID: 809468 (WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH)

Vorschau für den Pollenflug am Wochenende

Teils reduzierter Pollenflug

Der Flug der Beifußpollen gewinnt in nächster Zeit an Stärke. Die Gräserblüte neigt sich langsam dem Ende entgegen, der Flug ebbt nach und nach ab. Außerdem blühen verstärkt Kräuterpflanzen wie Wegerich und Ampfer.



Pollenflugvorhersage für das Wochenende



Der Flug der Beifußpollen wird immer stärker. In einigen Regionen beginnt außerdem die Ambrosiablüte, deren Pollen als sehr allergen gelten. Die Gräserblüte geht dagegen langsam zu Ende. Ferner blühen weiterhin Kräuterpflanzen wie Wegerich und Ampfer.



Am Samstag müssen sich Allergiker nochmals verbreitet auf einen starken Pollenflug einstellen. Allerdings waschen insbesondere in der Westhälfte Deutschlands regional Schauer und Gewitter die Pollen aus der Luft.



Am Sonntag nimmt der Pollenflug in den westlichen Landesteilen wieder zu und ist dort vielerorts mäßig bis stark. Dafür reduzieren teils kräftige Gewittergüsse den Anteil an Blütenstaub in der Luft vor allem im Osten und Südosten zeitweise deutlich



