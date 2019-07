Pressemitteilung BoxID: 761035 (Weinbauverband Saale-Unstrut)

Gebietsweinprämierung Saale-Unstrut 2019 - Ein heißer Jahrgang

26. Juli 2019 in der Rotkäppchen Sektkellerei in Freyburg

Blicken die Winzer auf das vergangene Jahr 2018, so blicken Sie auf ein Jahr der klimatischen Superlative zurück.



Es zählt zu einem der wärmsten und trockensten Weinjahre seit der Wetteraufzeichnung in der Region Saale-Unstrut. Durch die anhaltenden heißen und extrem trockenen Wetterbedingungen kam es bereits Anfang Juli zum Traubenschluss in den Steil- und Terrassenlagen. Die Hauptlese im Gebiet Saale-Unstrut war bereits in den ersten Oktoberwochen abgeschlossen. Der gewählte Lesezeitpunkt stellte in diesem Jahr einen der wichtigsten Faktoren bei der Weingewinnung dar, um die ideale Balance zwischen Säure, Alkohol, Extrakt und Süße erreichen zu können.



Die außergewöhnlichen Wetterbedingungen führten insbesondere bei den weißen Burgundersorten und dem Riesling zu vollmundigen, gehaltvollen Weißweinen. Mit 4,65 Mio. belohnte der 2018er Jahrgang die Winzer der Saale-Unstrut Region erneut mit hohen Qualitäten, jedoch lag er in der Quantität deutlich unter den vorangegangen zwei Jahren.



Die Medaillen wurden von der Fachjury an ganze 249 Saale-Unstrut Weine und 13 Sekte bzw. Seccos vergeben. Das außerordentliche Gesamtergebnis: 54 Goldene, 137 Silberne und 71 Bronzene Weine.



Erstmalig drei Anstellungsrunden verteilt über 5 Tage waren für die Verkostung der vielen erstklassigen Weine notwendig. Die erste Prüfung fand am 27. März statt (12 Goldene, 32 Silberne und 20 Bronzene Medaillen), die zweite am 24./25. April (20 Goldene, 49 Silberne und 26 Bronzene Medaillen) und dritte Verkostungsrunde am 04./05.Juni (22 Goldene, 56 Silberne und 25 Bronzene).



Insgesamt beteiligen sich an der Saale-Unstrut Gebietsweinprämierung 2019 34 Weinproduzenten, die so die Qualität ihrer Arbeit auf dem Weinberg und in den Kellern unter Beweis stellen.



Über die Qualität der angestellten Weine urteilte eine siebenköpfige Jury aus amtlich anerkannten Weinprüfern mit Hilfe präzise definierter Kriterien. Maximal fünf Punkte kann ein Wein erreichen. Mindestens 3,5 Punkte sind für Bronze nötig, 4,0 für Silber und 4,5 für Gold. Die Weine werden blind verkostet und aus Glas-Karaffen eingeschenkt. Lediglich die Rebsorte (außer bei Cuvée), die Qualitätsstufe und der Jahrgang sind dem Prüfer bekannt. Die Rebensäfte werden nach Klarheit, Geruch, Geschmack und Harmonie bewertet.



In diesem Jahr urteilten folgende amtlich anerkannte Weinprüfer über die angestellten Weine:



Andreas Clauß (Thüringer Weingut Bad Sulza)

André Zahn (Thüringer Weingut Zahn)

Bernd Langefeld (Landesuntersuchungsanstalt f. Gesundheits- u. Veterinärwesen, Sachsen)

Elisabeth Born (Weingut Born)

Hannelore Jankowa (Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei)

Hans Albrecht Zieger (Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eG)

Karin Röthke (Sommelière, Restaurant Tannenhof, Schöneiche)

Konrad Buddrus (Weingut Herzer)

Sven Lützkendorf (Kellermeister, Weingut Dr. Hage)



An der Spitze steht in diesem Jahr die Leitrebsorte der Region, der Weißburgunder, mit insgesamt 32 Prämierungen, darunter 8 Goldenen. Aber auch die Königin der deutschen Weißweine der Riesling präsentierte sich erneut stark. Der Riesling kann bei 30 Auszeichnung, sogar gleich 9 Goldene Auszeichnungen verzeichnen.



Der Grauburgunder konnte mit 22 Medaillen überzeugen.



Auch die aromatische Rebsorte Traminer, die meist angebaute Rebsorte Müller-Thurgau, sowie die traditionelle Rebsorte Silvaner glänzen in diesem Jahr. Mit 34 verschiedenen prämierten Rebsorten präsentiert sich die Saale-Unstrut-Region erneut vielschichtig.



Werfen wir einen Blick auf die Goldenen Medaillenweine.



Vier Betriebe konnten bereits in der ersten Verkostungsrunde und dreizehn Betriebe in der zweiten Runde die höchste Auszeichnung erringen. In der dritten Runde gelang es neun Betrieben, sodass nun insgesamt 16 Betriebe sich über die Goldenen Medaillen freuen dürfen.



Im Gesamten wurde 54 Mal die Goldene Medaille verteilt.



Vierzehn der begehrten Auszeichnungen gingen an das Weingut Schulze aus Döschwitz.



Das Thüringer Weingut Bad Sulza kann sich über neun und das Thüringer Weingut Zahn über fünf goldene Medaillen freuen. Traditionell werden wieder die Ehrenpreise vergeben - 2019 gehen die Ehrenpreise an:



Ehrenpreis des Landesverwaltungsamtes Halle (Saale) für das erfolgreichste Weingut: Weingut Schulze GmbH



Ehrenpreis des Burgenlandkreises für das zweit erfolgreichste Weingut: Weingut Prof. Wartenberg „Der Steinmeister“



Ehrenpreis der Volksbank Halle (Saale) eG für das dritterfolgreichste Weingut: Thüringer Weingut Zahn



Ehrenpreis des Weinbotschafters Saale-Unstrut Gunther Emmerlich für den Wein mit der höchsten Bewertung: 2018 Kaatschner Dachsberg, Muscaris Auslese – Weingut Zahn



Ehrenpreis des Oberbürgermeisters der Stadt Naumburg (Saale) für den Weißburgunder mit der höchsten Punktzahl: 2018er Weischützer Nüssenberg, Weißburgunder Spätlese, trocken – Weingarten Längricht



Ehrenpreis des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie für den Rotwein mit der höchsten Bewertung: 2017er Freyburger Schweigenberg, Spätburgunder Eichenfass gereift DQW, trocken – Weingut Prof. Wartenberg „Der Steinmeister“



Ehrenpreis der Handwerkskammer Halle (Saale) 2018er Saale-Unstrut, Gutedel DQW,trocken Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eG



Der Ehrenpreis der Handwerkskammer wurde durch eine unabhängige Jury der Handwerkskammer am 24. Mai 2019 selbst gewählt.



Die Gebietsweinprämierungsveranstaltung präsentiert sich neu



Die öffentliche Verkostung der Siegerweine erscheint in diesem Jahr in Freyburg in neuer Gestalt. Welche Weine von welchem Weinproduzenten konkret eine Prämierung errungen haben, wird bei der öffentlichen Auszeichnungsveranstaltung am Freitag, 26. Juli 2019, 15.00 Uhr im historischen Ambiente der Rotkäppchen Sektkellerei bekannt gegeben.



In einer Abendveranstaltung bei sommerlichen Temperaturen, lauschiger Musik und dem charmanten Ambiente der Rotkäppchen Sektkellerei, lädt der Weinbauverband Saale-Unstrut anschließend zu einem genussvollen und zugleich entspannten Weinabend auf die Sektterrasse ein.



Kartenreservierungen können im Büro der Gebietsweinwerbung vorgenommen werden, Tel. 034464 – 26110 oder per Mail info@weinbauverband-saale-unstrut.de.



Weinfreunde, Genießer und Neugierige können Eintrittskarten für Verkostung und Abendveranstaltung (inkl.) Catering zum Preis von 59,00 € / Pers. (inklusive kleinem Buffet) erwerben. Karten ausschließlich für die Verkostung bis 18.00 Uhr (inkl. Wasser, Käse und Brot) können für 20,00 € / Pers. bezogen werden. Weinfachhändler und Gastronomen erhalten eine kostenfreie Eintrittskarte für die Verkostung im Nachmittagsbereich.



Hintergrund



Die Gebietsweinprämierung Saale-Unstrut wird seit 1995 durch den Weinbauverband Saale-Unstrut organisiert. Sie ist Wegweiser bei der Einschätzung der Weinqualitäten sowie der Einordnung neuer Jahrgänge aus dem nördlichsten Qualitätsweinanbaugebiet Deutschlands.

