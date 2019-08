Pressemitteilung BoxID: 763846 (Volkswagen AG)

Rekordversuch des Volkswagen ID.R unterstützt Elektromodell-Offensive in China

- Fahrt auf der spektakulären Bergstraße zum mythischen „Himmelstor“

- Dr. Stephan Wöllenstein, CEO Marke Volkswagen in China: „China wird in Bezug auf nachhaltige Mobilität, Digitalisierung und neue Mobilitätsdienste eine Vorreiterrolle einnehmen.“



Der Tianmen Mountain ist tief in der chinesischen Mythologie verankert. Der 1.519 Meter hohe Berg im Süden des Landes gilt als „Tor zum Himmel“. Starke symbolische Bedeutung hat daher auch das Projekt von Volkswagen, mit dem rein elektrisch angetriebenen ID.R auf der rund elf Kilometer langen, mit 99 Kurven gespickten Straße zum Gipfel einen Streckenrekord aufzustellen. Mit dem spektakulären Einsatz des emissionsfreien ID.R unterstützt die Marke Volkswagen eine umfassende Elektromobilitätsoffensive in China.



„China wird in Bezug auf nachhaltige Mobilität, Digitalisierung und neue Mobilitätsdienste eine Vorreiterrolle einnehmen“, sagt Dr. Stephan Wöllenstein, Mitglied des Markenvorstandes Volkswagen und CEO der Marke Volkswagen in China. „Ab 2020 wird die Marke Volkswagen in China zehn elektrifizierte Modelle im Portfolio haben, gefolgt von der Markteinführung der rein elektrisch angetriebenen ID. Produktfamilie, die auf der innovativen MEB-Plattform basiert. Bis 2023 sollen zehn komplett vernetzte ID. Modelle mit unterschiedlichen Karosserieformen auf den Straßen in China unterwegs sein.“



Volkswagen ist Marktführer in China



Seit 1983 werden Fahrzeuge der Marke Volkswagen in China hergestellt. Durch Joint Ventures mit der Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) und der First Automotive Works (FAW) entwickelte sich Volkswagen zum Marktführer. Zusammen mit den Joint Ventures betreibt die Volkswagen Group China im Land heute 33 Produktionsstandorte mit zusammen über 100.000 Angestellten. Das Land ist außerdem größter Einzelmarkt für Volkswagen. 2018 setzte der Volkswagen Konzern 4,21 Millionen Fahrzeuge in China ab, davon 3,11 Millionen der Marke Volkswagen. Bei einem weltweiten Absatz von 6,24 Millionen Pkw der Marke Volkswagen im Jahr 2018 verkaufte diese also jedes zweite Fahrzeug in China.



Laut Marktdaten des Center of Automotive Management (CAM) wurden 2018 in China rund eine Million E-Autos verkauft. 2020 werden voraussichtlich bereits über fünf Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen des Landes rollen. Entsprechend wird ein SAIC Volkswagen Werk in Anting bei Shanghai auf die Produktion von Fahrzeugen umgestellt, die auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von Volkswagen basieren. Ebenso wird das FAW Volkswagen Werk in Foshan E-Autos auf Basis der MEB-Plattform fertigen. In beiden Werken startet die Produktion im Jahr 2020.



„China Challenge“ – Neue Herausforderung am Tianmen Mountain



Schmal, steil und kurvenreich: mit dem Rekordversuch des ID.R am Tianmen Mountain wird die E-Offensive von Volkswagen in China spektakulär in Szene gesetzt. Die Strecke hat es in sich und ist eine Reise ins Unbekannte, denn bisher hat es einen derartigen Rekordversuch am „Tor zum Himmel“ noch nicht gegeben – zumal die Bestleistung ohne Ausstoß von Kohlendioxid erreicht werden kann. Erstmals in der Geschichte von Volkswagen Motorsport erfolgte auch die Logistik zum Event in China emissionsarm über elektrische Wege. Mit dem Güterzug wurde der ID.R entlang der Seidenstraße an den Fuß des Bergs Tianmen transportiert – rund 11.000 Kilometer Strecke innerhalb von drei Wochen.



Emissionsfreie E-Rekorde für die Geschichtsbücher



Der 500 kW (680 PS) leistende Elektrorennwagen erzielte auch die absoluten Streckenrekorde beim Bergrennen am Pikes Peak (USA), beim Goodwood Festival of Speed (GB) sowie den Rundenrekord für E-Fahrzeuge auf der legendären Nürburgring-Nordschleife (D) komplett emissionsfrei. Die Bestzeit auf der Nordschleife war zudem die energieeffizienteste Runde aller Zeiten auf der Traditionsstrecke in der Eifel.

