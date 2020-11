VOK DAMS wurde in China als Leadagentur für das World Laureates Forum 2020 beauftragt. Die Aufgabe der Experten für Events und Live-Marketing ist die Gesamtdurchführung der Veranstaltung, die in diesem Jahr zum Hybrid Event für Wissenschaftler weltweit wurde. Ziel des in Asien führenden Wissenschaftsforums ist die Förderung und Stärkung von Innovation, der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit und von Nachwuchstalenten. Das World Laureates Forum fand 2020 zum dritten Mal statt.



Auf Initiative der Stadt Shanghai nahmen rund 150 internationale Wissenschaftler live vor Ort und digital von überaus aus der Welt an dem dreitägigen Event in Shanghai teil. Unter ihnen u.a. Nobelpreis-, Wolf-Preis-, Lasker-Preis-, Turing-Preis-Träger sowie weitere globale Wissenschaftler und Akademiker. Insgesamt konnten sich die Wissenschaftler bei mehr als 80 Sessions live und digital zu Themen, wie Algorithmen der künstlichen Intelligenz, Hirnforschung und neurodegenerative Krankheiten oder die Entdeckung neuer Medikamente und translationale Medizin, austauschen. Mehr als die Hälfte der Sessions fanden davon live vor Ort statt, alle anderen wurden vorab aufgezeichnet.



Das World Laureates Forum wird von der Municipal People's Government in Shanghai organisiert, von der China Association for Science and Technology beraten und von der World Laureates Association initiiert. Weiter sind die China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Lin-gang Special Area Administration, die Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd., die Shanghai Association for Science and Technology sowie das WLA Shanghai Center an der Organisation des Wissenschaftsforums beteiligt.



