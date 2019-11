Pressemitteilung BoxID: 774164 (VMF - Verband markenunabhängiger Fuhrparkmanagementgesellschaften e.V)

Energiewende und Digitalisierung - das VMF-Branchenforum im Herbst zeigt Trends bis 2030 und neue Lösung

Im September lud der Verband markenunabhängiger Fuhrparkmanagement­gesellschaften e.V. (VMF) seine Mitglieder und Premiumpartner nach Hamburg zum 7. VMF-Branchenforum ein. Zum ersten Mal in der einundzwanzigjährigen Geschichte des VMF fand das Forum ein zweites Mal im selben Jahr statt.



Die interne Veranstaltung für Executive- und Fördermitglieder (Premiumpartner) stand ganz im Zeichen der Energiewende und Digitalisierung. Externe Keynote-Speaker wie auch Premiumpartner haben im Rahmen des Forumsdie Möglichkeit, interessante neue Produktentwicklungen für den Flotten- und Mobilitätsmarkt vorzustellen und mit der wachsenden Gruppe an Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diskutieren.



Zum Auftakt präsentierte in diesem Jahr Thomas Köhler, Mitglied der Geschäftsleitung des neuen VMF-Premiumpartners ASS Automotive Sales Solutions AG aus Hünenberg (Schweiz), die aktuellen und zukünftigen Datenbanklösungen für Autohandel, markenunabhängige Fahrzeughändler sowie für den Flotten- und Finance-Markt.



Mit seinem neuen Produkt „Driver‘s Care“ zeigte Claus Wollnick, Geschäftsführer der Digital Fleet Solutions, das digitale Flottenmanagement. Über Dashboard-Applikationen soll ein digitales Fahrtenbuch allen Beteiligten – also Dienstleistern, Fuhrparkmanagern, Lieferanten und Nutzern der Fahrzeuge – eine bessere Transparenz über die Modalitäten des gesamten Fuhrparks bieten.

Zukünftig sieht und koordiniert jeder Fahrzeugnutzer zudem über eine App alle für ihn relevanten Informationen rund um sein Fahrzeug: bspw. Termine für Reifenwechsel, Inspektion oder Informationen zur Car Policy. Zudem kann er darüber seine Parkgebühren abrechnen, kommunizieren und vieles mehr.



Key Note Speaker Dr. Jörg Adolf, Chefvolkswirt der euroShell GmbH aus Hamburg, nahm die knapp 30 Zuhörerinnen und Zuhörer in seinem Vortrag „Energiewende – Trends im Flottenmarkt – eine Lösung für alles?“ von der Gegenwart mit in die Zukunft des Jahres 2030. Grundlage des Vortrags war die 2018 durchgeführte euroShell-Studie zu den Trends der Fahrzeug- und Kraftstoffmärkte in Deutschland, Europa und weltweit. Eines der Ergebnisse zeigt den deutlichen Vorsprung Norwegens vor allen anderen Top 11 Ländern mit fast 50 Prozent Elektrofahrzeuganteil in Flotten. Deutschland bildet hingegen mit circa 3 Prozent das Schlusslicht. Weltweit führt China die Spitze der 10 Top-Länder mit rund zwei Millionen Elektro-PKW-Flotten an, gefolgt von den USA mit knapp 700.000.

Ähnlich sieht das Verhältnis bei der Verfügbarkeit von öffentlichen Ladekapazitäten aus. Im Vergleich der Kraftstoffarten- und Antriebstechniken mit gleichzeitiger Berücksichtigung der Treibhausminderungsziele zeigt sich, dass bis 2030 Öl-basierte Kraftstoffe voraussichtlich weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden. Jedoch wird sich der Energiemix im Verkehr zunehmend differenzieren müssen, um die gesetzten Treibhausgas- und Luftreinhalteziele zu erreichen.



In die Zukunft führten auch die beiden leitenden Mitarbeiter Philipp Haac und Henrik Lange von Control €xpert GmbH in Langenfeld mit ihrer Vision, dass „Autofahrer weltweit ihren Schaden nach einem Unfall noch am selben Tag fair ersetzt bekommen“. Dies soll durch die Kombination von Mensch und Maschine, sprich künstlicher Intelligenz (KI) im Internet Of Things, realisierbar sein. Mit der Umsetzung hat Control €xpert mit ihrem vernetzt-digitalen Service „Speedcheck“ bereits begonnen.



Die Energiediskussion und die Themen Künstliche Intelligenz sowie Digitalisierung bleiben spannend. Der VMF mit seinen Mitgliedern und Partnern ist sich seiner führenden Rolle im Mobilitätsmarkt der Gegenwart und Zukunft bewusst. Das nächste Branchenforum mit spannenden Vorträgen von und mit Executive- und Premiumpartnern sowie Bosch findet am 28. November 2019 in München statt.

