Coronavirus: Aktueller Stand vor dem Heimspiel des VfL Gummersbach gegen den TV Emsdetten

Anlässlich der aktuellen Entwicklungen zum Thema Coronavirus möchte der VfL Gummersbach seine Fans wie folgt informieren:



Der VfL Gummersbach steht in Sachen Coronavirus (Covid-19) im engen Austausch mit der Handball-Bundesliga, der SCHWALBE arena und den örtlichen Gesundheitsbehörden. Nach aktuellem Stand (Montag, 9. März, 16:30 Uhr) findet die Partie des 25. Spieltags der 2. HBL zwischen dem VfL Gummersbach und dem TV Emsdetten wie geplant am kommenden Sonntag, den 15. März, um 16 Uhr in der SCHWALBE arena statt. Sollten sich aufgrund der bundesweit dynamischen Lage Änderungen ergeben, wird der VfL Gummersbach seine Fans über seine Kommunikationskanäle umgehend informieren. Im Falle eines Nachholtermins behalten bereits erworbene Tickets ihre Gültigkeit.



Der VfL Gummersbach hat gegenüber seinen Mitarbeitern eine besondere Fürsorgepflicht und bittet seine Fans daher um Verständnis, dass alle PR-Termine mit der Teilnahme von Spielern des VfL Gummersbach bis auf weiteres ausgesetzt werden. Zudem werden vorsorglich bestimmte Verhaltensregeln für die folgenden Heimspiele in der SCHWALBE arena angeordnet. Demnach darf die Spielfläche nach dem Spielende nicht wie gewohnt von den Fans betreten werden. Die Spieler sind dazu angehalten auf ein Abklatschen mit den Fans sowie die Erfüllung von Autogramm- und Fotowünschen zu verzichten. Auch der Fantalk im Anschluss an das Heimspiel findet nicht statt. Außerdem appelliert der VfL Gummersbach an alle Zuschauer der SCHWALBE arena, die allgemeinen Hygienemaßnahmen beim Heimspielbesuch zu beachten.

