MADSACK Mediengruppe: Jörn Radel wird Geschäftsführer der Nordbrief GmbH

Jörn Radel (49) kehrt zur MADSACK Mediengruppe zurück und wird ab Juli als Geschäftsführer das Postgeschäft der Nordbrief GmbH an den Standorten Rostock, Lübeck und Kiel leiten. In seiner neuen Position berichtet er an Lars Rehmann, den Konzernbereichsleiter Post bei MADSACK.



„Jörn Radel ist ein ausgewiesener Logistikexperte mit langjährigen Erfahrungen in der Dienstleistungs- und Prozessoptimierung. Er wird unser Postgeschäft in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern weiter erfolgreich vorantreiben. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit“, sagt Rehmann.



Radel war mehr als 20 Jahre in leitender Position innerhalb der Logistik der Bauer Media Group tätig, bevor er 2016 zur MADSACK Mediengruppe wechselte. Dort verantwortete er an der Seite von Lars Rehmann u. a. die Postproduktion und -logistik der Citipost GmbH in Hannover. Zuletzt war Radel Geschäftsführer der Funke Logistik Hamburg GmbH.



Radel folgt auf Dennes Herm, der die Nordbrief GmbH verlassen hat, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. „Dennes Herm hat wichtige Impulse in der Entwicklung unseres Unternehmens gegeben“, sagt Rehmann. „Im Namen der Nordbrief GmbH danke ich ihm für seine erfolgreiche Arbeit und wünsche ihm persönlich und beruflich alles Gute.“



Die Nordbrief GmbH ist die größte private Post-Allianz in Norddeutschland. Sie ist Teil des Post-Verbundes der MADSACK Mediengruppe (u.a. Citipost, LVZ Post) und gehört damit zu bundesweit führenden Anbietern für private Postdienstleistungen.

