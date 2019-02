Mit NVR und VRS zum Karneval nach Kölle

22.02.19

Der Karneval rückt immer näher. Damit die Jecken während der jecken Festtage zum Feiern in die Domstadt und wieder zurück nach Hause kommen, setzen der Nahverkehr Rheinland (NVR) und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) in Zusammenarbeit mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Regio NRW, National Express, Abellio Rail NRW, Trans Regio und TRI Train Rental wieder eine Vielzahl von zusätzlichen Zügen ein. An den Hochtagen des Karnevals werden aus und in Richtung Dortmund/Düsseldorf, Wuppertal, Bonn, Aachen, der Eifel und dem Oberbergischen sowie an der Siegstrecke insgesamt rund 150 Sonderzüge fahren – damit liegt das Angebot auf dem gleichen Niveau wie 2018.



Mehr Kapazitäten in den Zügen, mehr Sicherheitskräfte in den Bahnhöfen

Nicht nur die DB Regio wird auf ihren Linien Sonderverkehre anbieten, auch National Express wird auf Bestellung von NVR und VRR an den Karnevalstagen zusätzliche Fahrten sowie Kapazitätserhöhungen auf der RB 48 (Wuppertal – Köln – Bonn) auf die Schiene bringen. Abellio setzt zusätzliche Zügen zwischen Dortmund Hbf und Köln Hbf ein. Auf den Fahrten auf diesem Abschnitt werden alle Halte der Linie RE 1 bedient. Die Fahrpläne dazu sind online unter www.abellio.de im Bereich „Niederrhein-Netz“ unter den Fahrplänen zum Sonderverkehr abrufbar. Auch auf der Mittelrheinbahn (RB 26) zwischen Köln und Bonn wird es Kapazitätserweiterungen geben. Ein breites Angebot an Sonderfahrten gibt es auf der S-Bahn: Die S 6 fährt zwischen Köln-Nippes und Düsseldorf Hbf häufiger, die S 11 dehnt den 20-Minuten-Takt zwischen Dormagen und Bergisch Gladbach bis nach Mitternacht aus und auch die S 12/13 und die S 19 fahren öfter.

Aufgrund der erwarteten Besuchermassen werden an Weiberfastnacht, Karnevalssonntag und Rosenmontag an den Bahnhöfen Köln Hbf und Köln Süd Abfertigungshelfer und Reisendenlenker eingesetzt.



Das Personal in den Zügen wird erhöht

Weitere Maßnahmen: Für mehr Sicherheit in den Zügen haben NVR und die Eisenbahnverkehrsunternehmen eine hohe Bestreifungsquote vereinbart. Bei den Fahrten der S-Bahn Köln gibt es wie gewohnt ab 19 Uhr bis Betriebsschluss eine nahezu vollständige Begleitung mit Sicherheitspersonal, am Wochenende sogar bis 6 Uhr morgens. National Express und Trans Regio werden ihr Personal in den Zügen an den jecken Tagen aufstocken.



Fahrgastinformation im Internet, übers Smartphone und an Bahnhöfen

Plakate mit den genauen Fahrzeiten aller Sonderzüge werden an den relevanten Stationen aufgehängt sowie auf der Homepage des VRS und der Verkehrsunternehmen veröffentlicht.

Zudem setzen viele kommunale Verkehrsunternehmen an den Karnevalstagen zusätzliche Bussen und Straßenbahnen ein. Detaillierte Informationen zum erweiterten Angebot über die tollen Tage finden sich unter folgendem Link: https://www.vrsinfo.de/aktuelles/aktuelle-fahrplanaenderungen.html

Alle Fahrplandaten stehen auch via elektronischer Fahrplanauskunft des VRS sowie in der VRS-App zur Verfügung.



Sechs Tage fahren mit nur einem Ticket

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein attraktives Ticketangebot zu Karneval: Mit dem VRS-KarnevalsTicket kann man ganze sechs Tage lang (von Weiberfastnacht, 28. Februar, bis einschließlich Veilchendienstag, 05. März 2019) im erweiterten VRS-Netz fahren. Dies bedeutet: Das KarnevalsTicket gilt auch im sogenannten kleinen Grenzverkehr VRS/VRR sowie auf Fahrten von und nach Titz, Merzenich, Düren, Nörvenich und Vettweiß im AVV sowie aus den und in die Landkreise Altenkirchen, Neuwied, Vulkaneifel und Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Das Ticket gibt es auch in diesem Jahr wieder ausschließlich als HandyTicket für 24,60 Euro oder als Online-Ticket im Ticketshop der VRS-Verkehrsunternehmen für 25,90 Euro. Es ist gültig für eine Person und beliebig viele Fahrten im genannten Zeitraum. Kinder bis einschließlich 5 Jahren fahren gratis mit.



Keine zeitlichen Einschränkungen an Rosenmontag

Ein weiterer Vorteil: Rosenmontag ist im VRS ein „Feiertag“! Demnach gelten keine zeitlichen Einschränkungen, z. B. beim Formel9Ticket; auch für die Mitnahmeregelungen der AboTickets werden die Wochenend- und Feiertagsregelungen angewendet – und zwar im erweiterten VRS-Netz.





