Pressemitteilung BoxID: 764707 (Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo))

naldo erweitert sich zum 1. Januar im Norden

Innenstadt und alle Stadtteile Herrenbergs sind künftig mit naldo-Tickets erreichbar

Zum 1. Januar 2020 wird sich naldo im Norden seines Verbundgebietes erweitern und künftig im Stadtbus Herrenberg und in allen Stadtteilen Herrenbergs gelten. „Der naldo-Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung Mitte Juli der Erweiterung zugestimmt. Das ist für unsere Kunden eine tolle Neuerung, können sie doch zum gleichen Preis mit naldo-Fahrkarten nun auch in Herrenberg selbst und neu in den Stadtteilen Affstätt, Haslach, Kuppingen und Oberjesingen unterwegs sein“, sagte naldo-Geschäftsführer Dieter Pfeffer am Mittwoch (28. August 2019) in Hechingen. Im Gegenzug dazu werde sich der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) auf der Gäubahn von Bondorf nach Ergenzingen ausdehnen. Die naldo-Tariferweiterung wird durch die Stadt Herrenberg mit jährlich rd. 20.000 Euro finanziert, die VVS-Tariferweiterung mit jährlich rd. 30.000 Euro durch die Stadt Rottenburg und den Landkreis Tübingen.



Der naldo-Aufsichtsrat hat zudem beschlossen, den naldo-Tarif zum 1. Januar um durchschnittlich 3,3 Prozent zu erhöhen. Die Tarifanpassung ist durch steigende Personal- und Betriebskosten bei den Verkehrsunternehmen nötig, auch die Einführung neuer Vertriebssysteme und Anschaffung neuer Busse bindet bei den Unternehmen Personal- und Finanzressourcen. Zudem weist die naldo-Bilanz 2018 einen Rückgang der Fahrgeldeinnahmen auf, die insbesondere durch die starken Rückgänge im Schülerverkehr bedingt sind. Auch dies musste bei der Tarifanpassung berücksichtigt werden.



Gesellschafter der Verkehrsverbundes naldo sind die vier Verbund-Landkreise sowie die 53 Verkehrsunternehmen der Region mit jeweils 50 Prozent Gesellschaftsanteilen. Gemeinsam entscheiden sie jährlich im Sommer über die Weiterentwicklung des naldo-Tarifs unter Berücksichtigung der Kosten- und Ertragsentwicklung.



Wie Dieter Pfeffer weiter ausführte, fordere das Land im Rahmen der Kommunalisierung der Ausgleichsleistungen für den Ausbildungsverkehr, dass der Rabatt der Schülermonatskarte zur regulären Monatskarte auf 25 Prozent zu erhöhen ist. Daher habe naldo in den letzten Jahren den Rabatt stufenweise erhöht, derzeit seien es 24,4 Prozent. Nun muss der Rabatt in einer letzten Stufe auf die geforderten 25 Prozent erhöht werden. Dies werde mit der Tarifanpassung zum 1. Januar 2020 umgesetzt.



„Trotzdem ermöglichen zusätzliche Zuschüsse der Landkreise und Städte im naldo entscheidende Angebotsverbesserungen, sowohl im tariflichen als auch im verkehrlichen Bereich. Das neue Abo 25 für junge Menschen, stark abgesenkte Jahres-Abos und Tagestickets in der Wabe Reutlingen, ticketfreie Samstage in Tübingen sind einige Beispiele, die deutliche Anreize schaffen sollen, auf Bus und Bahn umzusteigen. Hinzu kommen zahlreiche verkehrliche Verbesserungen, so im östlichen Landkreis Tübingen seit Ende Juli und in der Wabe Reutlingen auf Mitte September“, so Pfeffer.

