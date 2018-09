DAS GEHEIMNIS VON MARROWBONE: Ab 26. Oktober 2018 als DVD, Blu-ray und Video on Demand erhältlich!

11.09.18



„Ein gruseliges Familiendrama mit überraschend verlaufender Handlung.“ filmstarts.de

„Großartig, tiefgründig, unvorhersehbar, sehenswert!” Filmchecker.com

„‚Marrowbone’ gehört zu den Horrorfilmen, die mit jedem Anschauen besser werden.” The Verge

„Kein Psychohorror-Genre-Liebhaber wird von diesem Film enttäuscht sein.“ The Hollywood Reporter





Ein leises Knarren, ein größer werdender Fleck an der Decke, ein Rascheln in den Wänden – welche Monster lauern in diesem Haus oder sind das die Geister der Vergangenheit, denen die Marrowbone-Kinder nicht entfliehen können?



Nachdem die vier Geschwister mit ihrer Mutter vor ihrem gewalttätigen und kriminellen Vater fliehen konnten, versteckt sich die Familie in einem abgelegenen Haus in Amerika. Doch der Frieden währt nicht lange. Die geliebte Mutter stirbt nach schwerer Krankheit und die Kinder müssen sich versteckt halten, um von den Behörden nicht getrennt zu werden. Auch ihr Vater, aus dem Gefängnis geflohen, bedroht die Familie und sinnt nach Rache. Auf ihrem Dachboden lauert jedoch ein noch schrecklicheres Geheimnis, dessen Geist die Geschwister immer wieder aufs Neue heimsucht und dem sie nicht entkommen können…



Mit seinem Regiedebüt DAS GEHEIMNIS VON MARROWBONE inszeniert Regisseur und Drehbuchautor Sergio G. Sánchez („Das Waisenhaus“, „The Impossible – Nichts ist stärker als der Wille, zu überleben“) einen grandiosen, düsteren Horrorfilm, der das traurige Schicksal einer Familie in den Mittelpunkt stellt. Die bedrückende Atmosphäre, das Spiel mit Licht und Schatten und gezielt gesetzte Gruselmomente sorgen für eine durchweg morbide Stimmung, die auch durch die kurzen Augenblicke des Glücks nicht vertrieben werden kann. Unterstützt wurde er von den Produzenten von „Pans Labyrinth“ und „Sieben Minuten nach Mitternacht“. Zudem konnte er einen hervorragenden Newcomer-Cast verpflichten: Shooting-Star Anya Taylor-Joy („The Witch”, „Split”), Mia Goth („A Cure for Wellness“, „Everest”), George MacKay („Captain Fantastic: Einmal Wildnis und zurück“, „Peter Pan”) und „Stranger Things“-Star Charlie Heaton.



Der Film feierte seine Premiere auf dem Toronto International Film Festival und ist zudem auf dem Fantasy Filmfest 2018 zu sehen.



Über den Film



Um ihrem gewalttätigen Ehemann zu entkommen, flieht Rose mit ihren vier Kindern von England nach Amerika und lässt sich dort auf dem abgelegenen Anwesen Marrowbone nieder. Doch das neu gewonnene Familienglück währt nicht lange, da Rose plötzlich erkrankt und wenige Tage später stirbt. Um dem Waisenhaus und einer Trennung zu entgehen, versuchen die vier Geschwister, den Tod der Mutter bis zum 21. Geburtstag des ältesten Sohnes, Jack, zu verheimlichen. Als sich Jack in ein Mädchen aus der Umgebung, verliebt und zudem der neugierige Anwalt Porter in Marrowbone auftaucht, wird es immer schwieriger, ihr Geheimnis zu bewahren. Jedoch ist das nicht das einzige Problem der Geschwister. Denn offenbar geht es in ihrem Haus nicht mit rechten Dingen zu. Schon bald macht sich eine unheimliche Präsenz bemerkbar und die Dämonen der Vergangenheit scheinen sie einzuholen...

