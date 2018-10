Neuer Leitender Ärztlicher Direktor für das Universitätsklinikum Freiburg

12.10.18

Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Freiburg hat gestern, 11. Oktober 2018, Prof. Dr. Frederik Wenz (52) zum Leitenden Ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden des Universitätsklinikums Freiburg bestellt. Er wird damit Nachfolger von Prof. Dr. J. Rüdiger Siewert (78), dessen Vertrag zum 31. Oktober 2018 endet. Prof. Wenz ist derzeit Ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Mannheim. Es wird ein Wechsel zum 1. Januar 2019 angestrebt. Der genaue Zeitpunkt wird noch mit dem Universitätsklinikum Mannheim abgestimmt. In der Übergangszeit wird der Stellvertretende Leitende Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Freiburg Prof. Dr. Rainer Schmelzeisen die Funktion des Leitenden Ärztlichen Direktors übernehmen.



Die Wissenschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg, Theresia Bauer, sagte, sie freue sich, dass der hochrenommierte Mediziner und Klinikmanager die Spitze des Universitätsklinikums Freiburg übernehme. „Professor Wenz verfügt über umfassende Erfahrungen: Als Forscher, als behandelnder Arzt und als erfahrener Klinikmanager. Er bringt alle Voraussetzungen mit, die nationale und internationale Strahlkraft des Universitätsklinikums Freiburg weiter zu stärken. Die universitäre Medizin verändert sich rasant, ich erwarte mir, dass er die vielen neuen Herausforderungen aktiv gestalten wird.“ Gleichzeitig dankte die Ministerin Prof. Siewert, der über acht Jahre lang an der Spitze des Universitätsklinikums Freiburg stand. „Professor Siewert hat maßgeblichen Anteil daran, dass Freiburg zur Spitzengruppe der deutschen Universitätsklinika gehört. Er hat für die Universitätsmedizin in Baden-Württemberg Großes geleistet. Dafür spreche ich ihm meinen ganz besonderen Dank aus.“



Der Rektor der Universität Freiburg, Prof. Dr. Hans-Jochen Schiewer, begrüßt ausdrücklich die Entscheidung des Aufsichtsrats: „Die Universität und ihr Klinikum sind der treibende Motor dieser Region. Professor Wenz bringt hervorragende Voraussetzungen mit, die Freiburger Universitätsmedizin in die Zukunft zu führen. Ich bin überzeugt, dass wir mit Kollegen Wenz einen ausgezeichneten Partner im Klinikum haben, um die hervorragende klinische und lebenswissenschaftliche Forschung weiter voranzubringen. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeit.“ Gleichzeitig dankt der Rektor Prof. Siewert für seine engagierte und herausragende Leistung als Chef des Universitätsklinikums: „Die Universität Freiburg verdankt Herrn Siewert viel; er hat das Klinikum auf Erfolgskurs gebracht und gerade auch in dringenden Neubau- und Sanierungsmaßnahmen Maßstäbe gesetzt.“



Der zukünftige Leitende Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Freiburg sieht seiner neuen Aufgabe zuversichtlich entgegen: „Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und allen Beschäftigten des Klinikums möchte ich den Erfolgskurs, den das Klinikum eingeschlagen hat, weiter verfolgen. Ich freue mich darauf, an einem so großen und renommierten Klinikum die universitäre Medizin von morgen mitgestalten zu können.“



Prof. Dr. Frederik Wenz ist habilitierter Radioonkologe (Strahlentherapeut). Er studierte Medizin in Heidelberg, Großbritannien und den USA und promovierte am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. Nach einem Stipendium an der Harvard Medical School, Boston (USA), baute er ab dem Jahr 2000 als Ärztlicher Direktor die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie an der Universitätsmedizin Mannheim auf und hatte das Amt des Prodekans für Forschung der Medizinischen Fakultät Mannheim inne. Von 2014 bis Ende 2018 war er Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer der Universitätsmedizin Mannheim. Er ist Schatzmeister der Deutschen Krebsgesellschaft.

(lifePR) (