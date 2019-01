Deutsch Fit 5. Klasse - Mathe Fit 5. Klasse

09.01.19

Neue Schule – neues Lernen! – Auch, wenn der Unterrichtsstoff in der Schule verstanden wurde, braucht es Zeit, ihn zu verinnerlichen. Das geht nur mit Üben, doch dafür fehlt in der Schule oftmals die Zeit.



Die Übungs-Apps „Mathe Fit“ und „Deutsch Fit“ liefern eine einfache Möglichkeit, den Schulstoff zu Hause oder unterwegs anhand von Multiple Choice-Aufgaben mit zwei bis vier Antwortmöglichkeiten zu wiederholen, zu vertiefen und zu festigen. Kurze effektive Lerneinheiten, die sich auch in volle Terminkalender integrieren lassen, machen die App zu einer idealen Übungshilfe.



Mithilfe von Testfragen finden die Schüler ganz einfach heraus, wo Lücken vorhanden sind und Wiederholungsbedarf besteht. Die Themengebiete können Schritt für Schritt geübt oder bestimmt Themen gezielt gewählt werden. Anhand von zehn Fragen wird das entsprechende Thema präzise trainiert. Zu jeder Aufgabe gibt es eine Erklärung, die in kurzer „Spickzettelform“ die zugrundeliegenden Rechtschreibbzw. Grammatikregeln erklärt. Nur, wer alle Fragen fehlerfrei beantworten kann, kommt ins nächste Level. Wurden Fehler gemacht, werden die Übungen wieder holt und weiter geübt. Wurden viele Fehler gemacht, geht es auch schon einmal zurück ins vorangegangene Level. Nachdem alle drei Levels gemeistert wurden, sitzt der Unterrichtsstoff.



Wurde ein Thema erfolgreich gelöst, kann das Ergebnis nicht nur mit Freunden sondern vor allem auch mit Nachhilfelehrern, Eltern oder Lehrern geteilt werden. So lässt sich die App in den Lern- oder Nachhilfeplan der Schüler integrieren.



Grundlage der App sind die Bildungsstandards, die den Bildungsplänen der Bundesländer zugrunde liegen. Somit vereint die App die Grundkenntnisse der 5. Klassen für alle Länder und Schulformen (Haupt-, Mittel-, Real-, Gesamtschule, Gymnasium). Auch Schüler aus höheren Klassen, die ihre Deutsch- oder Mathe-Grundlagen auffrischen möchten, haben mit der App den richtigen Helfer an der Hand. Die Apps ‚Deutsch Fit 5. Klasse‘ und ‚Mathe Fit – 5. Klasse‘ für Android ist bei Google Play und Amazon erhältlich. Die iOS-App für iPhone, iPod touch und iPad gibt es im App Store.



Folgende Themengebiete mit knapp 40 Unterthemen werden im Bereich Deutsch trainiert:



Rechtschreibung:





Groß- und Kleinschreibung

Dehnung und Schärfung

Ähnlich oder gleich klingende Laute

Der s-Laut

Zeichensetzung





Grammatik:





Wortarten

Zeitformen

Satzglieder

Sprachverwendung





Diese Themengebiete vermittelt die Mathe-App:





Natürliche Zahlen: Runden, Teiler, Vielfache, Primzahlen, Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division)

Größen: Geld, Zeit, Gewichte, Längen, Flächen, Umfang, Volumen

Bruchrechnung: echte und unechte Brüche, Brüche kürzen und erweitern, rechnen mit Dezimalbrüchen

Ganze Zahlen: Umgang sowie rechnen in den Grundrechenarten (addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren)





