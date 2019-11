Pressemitteilung BoxID: 775714 (Dawn Foods Germany GmbH)

Dawn - Neue Verpackungen

Das Dawn Sortiment bekommt nach und nach einen neuen Auftritt. Dawn hat sein Produktportfolio neu geordnet, so dass die Kunden schneller das richtige Produkt auswählen können. 3 neue Produktsäulen bringen ein neues Verpackungsdesign mit sich, um sich in Zukunft rein optisch voneinander abheben zu können. Jede Produktkategorie erhält ein farbiges Etikett, um auf den ersten Blick das Sortiment noch schneller zu unterscheiden. Für Bäcker und Konditoren wird die Handhabung effizienter.



Dawn Bewährte Qualität: das sind die Basis-Produkte mit gleichbleibend hoher Qualität und Leistung, auf die Sie sich verlassen können.



Dawn Exceptional, Unsere Besten: das sind unsere Premiumprodukte, erstklassige differenzierte Produkte, die in ihrer Qualität und Leistung führend sind.



Dawn Balance, Better For You: die ausgewählten Produkte mit ausgewogenen Zutaten, die auch auf spezielle Ernährungsformen eingehen.



Weitere Informationen gibt’s beim Dawn Kundenberater und unter www.dawnfoods.com





