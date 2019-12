Pressemitteilung BoxID: 779536 (üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)

ÜSTRA Oldtimer verteilen Friedenslicht

Von Bethlehem nach Hannover

Nach einer langen Reise aus der Geburtskirche in Bethlehem kommt das Friedenslicht auch dieses Jahr rechtzeitig zum Weihnachtsfest nach Hannover. Auf der finalen Etappe bringt die ÜSTRA, zusammen mit dem Förderverein STRASSENBAHN HANNOVER e.V. und dem Verband Christlicher PfadfinderInnen (VCP), das Licht in die Haushalte und Kirchengemeinden. Am 3. Advent – Sonntag, den 15. Dezember – verteilen Kinder und Jugendliche unter dem Motto „Auf dem Weg zum Frieden“ das Friedenslicht mit zwei Oldtimer-Stadtbahnen feierlich im Streckennetz der Stadt. Startpunkt: Der Stadtbahn-Betriebshof Döhren.



Die Oldtimer fahren um 17:30 Uhr ab. Ein Zustieg unterwegs ist leider nicht möglich. In diesem Zusammenhang weist die ÜSTRA darauf hin, dass offenes Feuer in den normalen Linienfahrzeugen nicht gestattet ist. Im Interesse der Sicherheit aller Fahrgäste, bittet die ÜSTRA für die Fahrt mit dem Friedenslicht ausschließlich alternative Verkehrsmittel zu nutzen.



Wer das Friedenslicht in die eigenen vier Wände bringen möchte, kann es an folgenden Haltestellen empfangen:



Döhren/Betriebshof / Thurnithistraße 1 /17:15 Uhr

Fenskestraße / Ri. Nordhafen / 17:50 Uhr

Vahrenwalder Platz / Ri. Hauptbahnhof / 17:55 Uhr

Fasanenkrug / Endpunkt Ankunft / 18:05 Uhr

Schünemannplatz / Ri. Wettbergen / 18:10 Uhr

Garbsen / Endpunkt Ankunft / 18:10 Uhr

Buchholz/Betriebshof / Sutelstraße 4 / 18:20 Uhr

Herrenhäuser Markt / Ri. Kröpcke / 18:35 Uhr

Leinaustraße / Ri. Ahlem / 18:35 Uhr

Kronsberg / Ri. Expo 19:10 Uhr



Da die Stadtbahnen nur kurz an den Haltestellen stoppen, empfiehlt die ÜSTRA pünktlich vor Ort zu sein.

