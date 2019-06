Pressemitteilung BoxID: 756371 (üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)

"IdeenExpo: ÜSTRA stellt Elektrobus auf die Bühne"

Normalerweise ist der Elektrobus täglich auf der Linie 100/200 im Einsatz. Wer bislang damit noch nicht unterwegs sein konnte, hat nun die Gelegenheit sich den E-Bus auf der IdeenExpo aus der Nähe anzuschauen. Dort wird der 12 Meter lange Bus am Donnerstag, den 20.06.2019 um 13:30 Uhr, auf der Bühne in der Mobilitätsarena in der Halle 6 stehen. Dazu gibt ÜSTRA Nachhaltigkeitsexperte Jens Ernsting jede Menge Informationen rund um das Thema „Elektromobilität in Hannover“. Wer möchte, kann mit dem Elektrobus sogar eine kurze Runde durch die Arena fahren.



Gemeinschaftsstand von ÜSTRA und regiobus



Noch bis Sonntag, 23.06.2019, können interessierte Besucherinnen und Besucher den Gemeinschaftsstand von ÜSTRA und regiobus unter dem Motto „Elektrobusoffensive“ auf der IdeenExpo erkunden. In Halle 9 laden die Azubis beider Verkehrsunternehmen dazu ein, Miniaturbusse über ein Energiefahrrad aufzuladen und anschließend über einen Parcours zu schicken oder durch Virtual-Reality- Brillen die neueste Ladetechnik zu bestaunen. Wer gern einmal selbst am Steuer eines Busses sitzen will, bekommt die Chance am Fahr-Simulator für Busse. Dieser wurde von den Auszubildenden gebaut und vermittelt ein fast reales Fahrgefühl.



Mädchen für MINT-Berufe begeistern



Wie schon beim letzten Mal ist die ÜSTRA auch dieses Jahr wieder im GirlsMINTCamp vertreten und bietet dort Mädchen die Gelegenheit, Leuchten aus gelasertem Acrylglas herzustellen.



Bequem anreisen mit den Stadtbahnlinien 6 und 16



Besucherinnen und Besucher fahren mit den Stadtbahnlinien 6 und 16 bequem bis zum Endpunkt „Messe/Ost“ (Expo-Plaza). Schulklassen können den GVHSonderfahrausweis „IdeenExpo Gruppenfahrschein“ für die Anreise nutzen. Mehr Informationen zu dem Ticket finden Sie unter gvh.de oder ideenexpo.de/fuer-schulen. Alle anderen Besucherinnen und Besucher, die mit Bus und Bahn anreisen, benötigen einen gültigen Fahrausweis.

