Pressemitteilung BoxID: 748950 (üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)

Ersatzverkehr ab Nordstadt

Stadtbahnlinie 6

Am Samstag, 27. April, ab ca. 5 Uhr, bis Sonntag, 28. April, Betriebsschluss, wird auf der Stadtbahnlinie 6 zwischen dem Streckenabschnitt „An der Strangriede“ und dem Endpunkt „Nordhafen“ ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Bahnen können den Abschnitt nicht befahren, da zwischen dem Hochbahnsteig „Hainhölzer Markt“ und der Einmündung „Sorststraße“ die Schienen ausgewechselt werden.



Der Umstieg zwischen Stadtbahn und SEV erfolgt an der Haltestelle „An der Strangriede“ im Bereich der Fußgängerzone. Alle anderen Ersatzstopps für die Busse befinden sich auf Höhe der regulären Stadtbahnhaltestellen. Damit die Anschlüsse in der Innenstadt sichergestellt werden können, fahren die Ersatzbusse am Endpunkt „Nordhafen“ drei Minuten vor der fahrplanmäßigen Abfahrtszeit ab.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (