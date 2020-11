Der Blick ist in die Ferne gerichtet, die Augen ruhen auf der schillernden Wasseroberfläche, das Gefühl von angekommen sein stellt sich ein: Diese TUUCI Referenz im niederländischen Noord-Brabant weckt Assoziationen an die unglaubliche Weite der beeindruckenden „Great Lakes“ Nordamerikas. Im neu gestalteten Terrassenbereich des Beachclubs und Restaurants sind es TUUCI Modelle der MAX Kollektion in den Versionen Single Cantilever, Dual Cantilever und Classic, die vor Sonne schützen und für ein natürlich wirkendes, atmosphärisches Gesamtbild sorgen. Die Kollektion des amerikanischen Herstellers zeichnet sich besonders durch ihre Stabilität bei jeglichen Wetterbedingungen aus – ob Wind, Sonne oder Salzluft in Küstenregionen, die TUUCI Outdoor-Qualität eignet sich ideal für den Einsatz am Strand, im Restaurant, Poolbereichen oder wie hier am idyllischen Seeszenario.



IJM Vught, Beachclub & Restaurant, Niederlande





(lifePR) (