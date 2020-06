Pressemitteilung BoxID: 802839 (trifelsland.de / Südliche Weinstrasse Annweiler am Trifels e.V.)

Trifelsland fürs Handy

Trifelsland-Reisetipps auch für unterwegs

Wie einfach ist das! Mit dem Scan eines QR-Codes haben Interessierte die Möglichkeit sich vielfältige Informationen rund um die Urlaubsregion Trifelsland in digitaler Form in die Tasche zu stecken. Das Ganze nennt sich PWA, Progressiv Web App, und ist technisch gesehen eine Symbiose aus einer responsiven Website und einer App.



Mit dem Smartphone, egal ob Android oder iOS, muss dazu nur ein QR-Code eingescannt werden. Diesen findet man zum Beispiel vor Ort über die Startseite des Outdoorkiosk, das sich vor dem Büro für Tourismus am Messplatz in Annweiler am Trifels befindet. Ebenso ist dieser über die Homepage trifelsland.de verlinkt. Nun nur noch einscannen und den Anweisungen folgen und schon erscheint auf dem Smartphone die „Trifelsland-App“ als Web-App.



Neben Detailinformationen zu den Ortsgemeinden in der Urlaubsregion, zu anstehenden Veranstaltungen und natürlich den Gastgebern und Gastronomen im Trifelsland, finden sich auch weiterführende Informationen zu Wanderwegen sowie Radwegen, die es in der Urlaubsregion Trifelsland zu erkunden und entdecken gibt. All diese Informationen können über die Web-App bequem von zu Hause aus oder in der Ferienunterkunft aufgerufen und in Ruhe durchstöbert werden.



Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels, Am Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels. Telefonisch unter 06346-2200 oder online unter www.trifelsland.de. E-Mail info@trifelsland.de.

