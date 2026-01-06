Kontakt
Wikinger Reisen GmbH
Frau Eva Machill-Linnenberg
„2026 bewege ich mich mehr!“

Gute Vorsätze schnell umsetzen: Mit diesen Aktivreisen kann man direkt loslegen

„Ich will mich endlich mehr bewegen.“ Zwischen Homeoffice, Streaming und To-do-Listen wächst der Wunsch, was zu verändern: raus in die Natur, Kraft tanken, Neues erleben, den Körper spüren. Und mal die eigenen Grenzen verschieben. Mehr Bewegung, mehr Freiheit und das Gefühl, etwas für sich selbst tun zu wollen, steht auf vielen „Gute-Vorsätze-Listen“ für 2026. Auf diesen Aktiv-Trips von Wikinger Reisen kann man direkt loslegen.

Einfach: 1-Stiefel-Touren
Wandern und Yoga am Weissenhäuser Strand
Wer ganz locker anfangen will, reist im März zum Weissenhäuser Strand. Diese neue 1-Stiefel-Wikinger-Tour überfordert garantiert nicht, bringt aber trotzdem in Schwung. Dafür sorgen kurze, leichte Wanderungen und tägliche Yoga-Einheiten. Dazu kommt ein Wohlfühlhotel mit Wellness direkt am Strand. Und eine Insider-Reiseleiterin, die sich darauf freut, ihre Wikinger-Gruppe fürs Ashtanga-Yoga zu begeistern.

Venedig: italienische Lebensfreude und bewegende Leichtigkeit
Ab Anfang März geht es nach Venedig – auf einer ebenfalls neuen Wanderstudienreise der Stiefelkategorie 1 lüftet die kleine Wikinger-Gruppe gemeinsam verborgene Geheimnisse zwischen Kanälen, Gassen und Lagunen. Die Teilnehmer wandern genussvoll durch Weinberge und entlang der Wasserwege. Und spüren auf Schritt und Tritt italienische Lebensfreude und bewegende Leichtigkeit.

Island: Bewegung und Wow-Momente
Natur pur, spektakuläre Landschaften, heiße Quellen, Wasserfälle und einfache Wanderungen durch die erwachende Natur. All das macht den isländischen Frühlingstrip durch die erwachende Natur zum unvergesslichen Aktiverlebnis. Perfekt für alle, die eine 1-Stiefel-Einsteigertour mit Wow-Momenten suchen.

Moderat: 1-2-Stiefel-Touren
Andalusien und Kreta: aktiv genießen
Sonnenfans reisen dem mediterranen Frühling entgegen. In Andalusien wandern sie durch Olivenhaine und weiße Dörfer, erleben die Sierra Nevada und die kulturellen Highlights der Region. Auf Kreta starten sie zusammen Küstenwanderungen und Bergtouren. Und atmen auf Schritt und Tritt die griechische Kultur. Beide Aktivreisen gehören zur moderaten 1-2-Stiefel-Kategorie, garantieren eine Portion Bewegung und viel Genuss: kulturell und kulinarisch.

Bewegung trifft Abenteuer: Marokko und Oman
Auf der Liste der guten Vorsätze stehen auch Abenteuer und Freiheit? Dann sind der Oman und Marokko perfekte Ziele – die beiden 1-2-Stiefel-Touren kombinieren Aktivität, Exotik und die Weite der Wüste. Auf einer neuen Oman-Reise durchstreifen Singles und Alleinreisende Wüsten- und Gebirgslandschaften. Sie rasten an Oasen und in einsamen Bergdörfern, schnorcheln vor den Dimaniyat-Inseln, erobern Canyons. Und folgen dem legendären „Balcony Walk“ im Südwesten des Jebel Shams. Top Acts der Reise durch Marokko sind ein Kameltrekking im Erg Chebbi und Besuche bei Berberfamilien.

Reisebeispiele 2026

Wanderreisen
56845 - Weissenhäuser Strand – zwischen Yoga, Wind und Wellen: 8 Tage ab 1.185 Euro, März bis Mai und September, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer                
65261 - Venedig intensiv – Geheimnisse zwischen Gassen und Lagunen: 8 Tage ab 1.948 Euro, März, April und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer              
5133 - Frühlingserwachen in Island: 8 Tage ab 2.898 Euro, April und Mai, min. 10, max. 20 Teilnehmer                                        
6119 - Die Juwelen Andalusiens: 13 Tage ab 3.175 Euro, März bis Mai und September, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer                           
6600 - Frühling pur auf Kreta: 8 Tage ab 1.495 Euro, März und April, min. 10, max. 20 Teilnehmer
1211 - Marokko: Symphonie der Farben: 15 Tage ab 1.995 Euro, Januar bis April und September bis Dezember, min. 6, max. 16 Teilnehmer
3129 - Oman: Gemeinsam aktiv im Land des Weihrauchs: 11 Tage ab 3.878 Euro, Februar, November und Dezember, min. 6, max. 16 Teilnehmer            

Wikinger Reisen GmbH

Wikinger Reisen ist Marktführer für Wanderurlaub in kleinen Gruppen oder individuell. Der Aktivspezialist zählt zu den Top 20 der deutschen Reiseveranstalter. Sein Claim „Urlaub, der bewegt“ steht für Wander- und Wanderstudienreisen, Radurlaub, Trekkings und Bergwandern in Deutschland und Europa. Dazu kommen aktive Erlebnisreisen weltweit, Winter- und Silvestertrips – viele davon ohne Flug.

Die Young Line „WYLDAWAY“ spricht junge Outdoorfans zwischen 25 und 45 an. Für sie hat Wikinger Reisen eine neue Generation der Aktivreise in kleinen Gruppen entwickelt: Frei wählbare „Wyld-Options“ ergänzen das gemeinsame Abenteuer und stärken das individuelle Erlebnis.

Das 1969 gegründete Familienunternehmen setzt sich in allen Bereichen für Nachhaltigkeit ein. 20 Prozent der GmbH-Anteile hält die vom Unternehmensgründer initiierte Georg Kraus Stiftung, die damit nachhaltige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit fördert.

