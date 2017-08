10. August 2017 10:30 Uhr Lexus bietet Umweltprämie

Lexus Kunden können jetzt von einem Bonus von bis zu 6.000 Euro profitieren, wenn sie ihr gebrauchtes Dieselfahrzeug gegen ein neues Lexus Hybridmodell eintauschen. Damit will es die japanische Premiummarke ihren Kunden leichter machen, auf eine Antriebstechnologie zu wechseln, die auch künftig umweltschonende und verlässliche Mobilität gewährleistet. Neben der Umweltprämie von 3.000 Euro* umfasst das attraktive Angebot eine Hybridprämie von ebenfalls 3.000 Euro.



Wer ein Lexus Fahrzeug mit Hybridantrieb wählt, entscheidet sich für ein Plus an Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit. Die japanische Premiummarke setzt bereits seit vielen Jahren mit zunehmendem Erfolg auf die Technologie, die umweltrelevante Faktoren in den Fokus stellt. Alle Modelle der Marke sind mit Hybridantrieb erhältlich. Vom Diesel dagegen hat sich Lexus bereits Ende 2013 verabschiedet, Selbstzünder sind seit fast fünf Jahren nicht mehr im Programm.



Lexus hat allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres beim Absatz einen Anstieg von rund 54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnen können. Aktuelle Zahlen belegen zudem, dass Lexus Kunden zu mehr als 90 Prozent ein Fahrzeug mit dem zukunftsfähigen Antrieb wählen. Damit ist Lexus die Marke mit dem höchsten Anteil an Fahrzeugen mit Hybridantrieb in Deutschland. Rund 50 Prozent der Zeit werden diese Fahrzeuge internen Untersuchungen zufolge im Elektromodus bewegt. Sie verursachen damit in diesem Zeitraum lokal keine schädlichen Emissionen.



Darüber hinaus bieten alle Lexus Modelle die attraktiven Vorteile und Stärken einer Premiummarke. Hohe Verarbeitungs- und Materialqualität, Zuverlässigkeit, Komfort und Leistungsstärke zählen ebenso dazu wie die konsequente Umsetzung umfassender aktiver Sicherheitsstandards.



Die Umweltprämie ist gültig bei Inzahlungnahme eines mindestens sechs Monate auf die Person (oder ein Mitglied des Haushaltes) zugelassenen Diesel-Gebrauchtwagens bei gleichzeitigem Kauf eines Lexus Hybridneufahrzeugs

