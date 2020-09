Die Lieblingsplätze im Erzgebirge mit erfahrenen Wanderfreunden aus der Region entdecken – gesagt, getan! Vom 19.- 27. September 2020 lädt die Herbst-Wanderwoche mit 63 geführten Rundwanderungen zwischen zwei und 24 Kilometern ein.



Sie führen quer durch das landschaftlich reizvolle Erzgebirge, auf aussichtsreiche Gipfel, durch romantische Täler, idyllische Wälder oder unmittelbar durch Welterbe-Bestandteile der Montanregion Erzgebirge /Krušnohoří. Auch Ausflüge zu den tschechischen Nachbarn stehen auf dem Programm. Spannende Geschichten, Kultur und sportliche Highlights gibt es obendrein!



Auftakt der diesjährigen Herbst-Wanderwoche sind am 19.9. beispielsweise die Wanderung zu den schönsten Aussichten auf das Spielzeugdorf Seiffen, die Wanderung zur Waldandacht in Boží Dar, die Erlebniswanderung für Familien entlang des Waldgeisterweges (Ehrenfriedersdorf) u.a.



„De Cord“ zu Fuß und Dampf diese Rundtour zum Thema Industriekultur lädt am 20.9. zu besonderen Plätzen im ehemaligen Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier ein. Zudem sollte man einen Besuch im Bergbaumuseum Oelsnitz als Schauplatz Kohle.Boom. der Sächsischen Landesausstellung nicht verpassen.



Bei der „Hunderunde ab Neuhausen“ am 20.09. können Vierbeiner die Herrchen mit auf Wanderung nehmen.



Als Pilgerwanderung können am 22.9. „die Kirchen von Reichstädt“ (Dippoldiswalde) erkundet werden.



Wunderschöne Klänge erwartet Wanderfreunde bei der „Tour zum Bärenfelser Glockenspiel“ (23.9.), hier wird echtes Meißner Porzellan im Kurpark erklingen.



Die „Gebirgs- und Thermalwasser“-Tour (23.09.) führt durch das felsige Tal der Zschopau und verspricht erfrischend zu werden.



Kräuterfrau Bruni lädt mit einer „Moorwanderung“ (24.09.) ins Georgenfelder Hochmoor (Altenberg) ein.



„Auf dem Bergbaulehrpfad Schneeberg-Neustädtel“ (26.09.) führt Wanderführer Reiner Uhlisch auf den Pfaden der durch 800 Jahre Bergbau geprägten Region.



Auf der Tour „Vergessene Böhmische Dörfer“ (27.09.) entdecken Wanderer ehemalige böhmische Dörfer entlang der sächsisch-böhmischen Grenze. Mit dem Bus geht es von Olbernhau in Richtung Böhmisch Neudorf zum Start der 22 km langen Wanderung.



Die Ersatzwanderung für die Jens-Weißflog-Tour (Nr. 50) ist eine Kulinarik-Tour (26.09.), bei der man zwischen den Bergen mit regionalen Produkten verwöhnt wird – ein Erlebnis auch für den Gaumen.



Bei aller Vielfalt der Wanderwoche, eines haben alle Touren gemeinsam: Die Touren werden von Wanderführern begleitet und unabhängig von der Teilnehmerzahl durchgeführt.



Nach einem Ausflug laden gemütliche Gaststätten und Gasthöfe ein – das ist Heimatgenusspur.



Weitere Infos zur Herbst-Wanderwoche im Erzgebirge unter www.erzgebirge-tourismus.de/herbst-wanderwoche oder im aktuellen Flyer Wanderwochen-Heft 2020. Zum Bestellen unter Tel. +49 (0) 3733 188 00 88 oder im Internet!



KURZURLAUBSTIPP: Eine Tour durch die Natur, ein Genuss für alle Sinne – für Wanderbegeisterte, die die Herbst-Wanderwoche mit einem Kurzurlaub verbinden möchten, ist die Pauschale Herbstgenuss Erzgebirge genau das Richtige. Das Angebot zum Preis p. P. ab 119 EUR umfasst: 2x Übernachtung mit Frühstück, 1x Erzgebirgisches Spezialitätenmenü, 1x Besuch bei einem regionalen Produzenten, 1x Überraschungsgenuss zum Mitnehmen, 1x Kulinarischer Kalender



Buchbar unter www.erzgebirge-tourismus.de/heimatgenuss/herbstgenuss/ bzw. über den Buchungsservice unter Tel. +49 (0) 3504 614877.



TAGESTIPP: Der Tag des Wanderns findet alljährlich am 14.05. statt. Coronabedingt wurde der Aktionstag in diesem Jahr auf den 18.09.2020 verlegt – also ein idealer Start in die Herbst-Wanderwoche. Das Erzgebirge ist mit vier geführten Wanderungen beteiligt, darunter die „Bürgermeisterwanderung“ im Kurort Oberwiesenthal, die „3-Berge-Wanderung“ und die „Wanderung zum Geisingbergsee und Wasserfall“ im Kurort Altenberg sowie die Wanderung „Rund um die Schieferbrüche“ in Lössnitz.



Weitere Infos zum Tag des Wanderns im Erzgebirge unter www.erzgebirge-tourismus.de/gefuehrte-wanderungen



Jetzt schon vormerken: Die nächste Winter-Wanderwoche findet in der Zeit vom 09. bis 17. Januar 2021 statt.

