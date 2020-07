Pressemitteilung BoxID: 809339 (Tourismusverband Erzgebirge e.V.)

Erzgebirgische Aussichtsbahn startet die Fahrsaison

Einsteigen bitte, heißt es nun auch im Jahr 2020 auf der Erzgebirgischen Aussichtsbahn - eine der schönsten Eisenbahnstrecke zwischen den Bergstädten Schwarzenberg und Annaberg-Buchholz. Der Streckenverlauf gilt als einzigartig in der Region, da dieser nicht wie üblich einem der Flusstäler folgt, sondern eine Querverbindung zwischen den Bergstädten Annaberg- Buchholz und Schwarzenberg darstellt und somit imposante Aussichten auf die Höhenzüge des Erzgebirgskamms bietet. Die Strecke blickt auf über 130 Jahre Eisenbahngeschichte zurück und ist zugleich Teil eines zukunftsweisenden Forschungsprojektes, ein echter Brückenbauer eben!



Unter dem Motto „Welterbe erfahren“ startet das Projekt Erzgebirgische Aussichtsbahn am 15. und 16. August 2020 mit einem geänderten Fahrtprogramm und Fahrzeugeinsatz.





Start täglich ab Bahnhof Schwarzenberg: 9:02, 12:02 und 15:02 Uhr

Rückfahrt täglich zum Ausgangspunkt ab Annaberg-Buchholz Unterer Bahnhof: 10:16, 13:16 und 16:25 Uhr





Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Bestandteile der Welterberegion Erzgebirge entlang der Eisenbahnstrecke zu entdecken, z.B. mit Ausflügen zum Nationalen Geotop der 30 m hohen Basaltsäulen "Orgelpfeifen" am Scheibenberg, einem Besuch des technischen Schaudenkmals Frohnauer Hammer oder des Schloss Schwarzenberg. Auch der Markus-Röhling-Stollen, das Erzgebirgsmuseum mit Besucherbergwerk „Im Gößner“ und zahlreiche weitere Ausflugsziele können besucht werden. Das Depot Bahnhof N°4 in Schwarzenberg hat am Fahrtwochenende täglich in der Zeit von 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr für Besucher geöffnet. In Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg locken Stadtführungen in die Altstädte.



Fahrkarten-Vorverkauf



Ab sofort wird der Vorverkauf der Fahrkarten EAB fortgesetzt. Alle für die Fahrttermine bereits verkauften Fahrkarten behalten ihre Gültigkeit. Die Fahrkarten für das Septemberwochenende können gern auf Wunsch umgebucht werden. Ausnahme bilden Tickets für gebuchte Führerstandsmitfahrten, hier werden die Inhaber zur individuellen Regelung persönlich kontaktiert. Auch die vollständige Rückzahlung bereits gezahlter Fahrkarten ist möglich.



Nutzen Sie zum rechtzeitigen Kauf der Fahrkarten die Vorververkaufsstellen.



Das Crottendorfer Räucherkerzenland hat einen neuen Räucherkerzenduft kreiert. Gäste der EAB erhalten ein Rabattkärtchen für den Besuch im Räucherkerzenland.



Das Crottendorfer Räucherkerzenland hat einen neuen Räucherkerzenduft kreiert.



SICHERHEIT wird groß geschrieben



Natürlich werden die zum Zeitpunkt der Fahrtdurchführung geltenden Festlegungen zum Thema Corona entsprechend Beachtung finden.



Alle weiteren Informationen zu den einzelnen Terminen, Fahrkarten und Reservierungen sowie zu den geltenden Bestimmungen finden Interessenten unter der Adresse www.erzgebirgische-aussichtsbahn.de oder telefonisch in der Schwarzenberg-Information unter 03774 22540.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (