30 Jahre Porsche Carrera Cup Deutschland

Förch Racing gratuliert mit einzigartigem Anniversary Car

Porsche Carrera Cup Deutschland befindet sich auf der Zielgeraden seiner 30. Saison. Zum Jubiläum des weltweit ersten und hierzulande schnellsten Markenpokals gratuliert Förch Racing auf besondere Weise – mit einem speziell für das Rennwochenende am Sachsenring (27.09. - 29.09.) designten Anniversary Car.



Für den Look des Jubiläums-Porsche hat sich Förch Racing, der Rennstall des gleichnamigen Direktvertrieb-Unternehmens für das Kfz- und Bauhandwerk, etwas Außergewöhnliches einfallen lassen: Auf dem in Dunkelblau gehaltenen Boliden werden in rot umrandeten Waben die 603 Namen von den Piloten verewigt sein, die seit 1990 im Porsche Carrera Cup Deutschland gestartet sind. Besondere Ehrung erfahren dabei die bisherigen Champions des Markenpokals – so sind die Namen aller Meister inklusive eines stilisierten Siegerpokals in Gold abgebildet. Wer also genau hinsieht, kann auf dem speziellen 911 GT3 Cup den Namen des ersten Titelträgers, Olaf Manthey, oder den Schriftzug von Philipp Eng entdecken, dem bisher als Einzigem das Kunststück einer Titelverteidigung gelang.



Tourenwagen-Routinier im Jubiläumsfahrzeug



Der Niederländer Jaap van Lagen wird beim Saisonfinale am Sachsenring das Anniversary Car mit der Startnummer 9 steuern. Aktuell belegt der Fahrer von Förch Racing den fünften Platz in der Gesamtwertung. Zusammen mit den weiteren Piloten des Teams, dem Schweden Gustav Malja und dem Rookie aus Irland, Reece Barr, hofft die Mannschaft auf ein erfolgreiches Abschneiden in den beiden letzten Rennen des Jahres.



„Eine Huldigung für ein großes Stück Motorsportgeschichte“



Holger Thrun, Konzerngeschäftsführer Supply Chain Management beim Familienunternehmen Förch, über das Anniversary Car: „Wir feiern dieses Jahr das 30jährige Jubiläum des Porsche Carrera Cup Deutschland. Gleichzeitig feiert Förch Racing sein zehnjähriges Bestehen. Mit diesem besonderen Auto wollen wir unsere starke Verbindung zum Porsche Carrera Cup demonstrieren und gleichzeitig dem prestigeträchtigen Markenpokal eine spezielle Ehrung zu Teil werden lassen. Unsere Huldigung für ein großes Stück Motorsportgeschichte.“





