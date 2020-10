The Walt Disney Company (Germany) GmbH

The Walt Disney Company ist zusammen mit seinen Tochterunternehmen ein sehr vielfältiges, internationales Unterhaltungs-Unternehmen, welches in vier Business-Bereichen agiert: "Media Networks"; "Parks, Experiences & Products"; "Studio Entertainment" und "Direct-to-Consumer & International". Disney ist eine Dow 30-Firma und konnte in seinem letzten Geschäftsjahr (FY19) einen Jahresumsatz von 69,6 Milliarden Dollar verzeichnen.



Mit dem Ziel, Menschen weltweit durch unvergleichliches Geschichtenerzählen zu unterhalten, zu informieren und zu inspirieren, besteht The Walt Disney Company seit über 80 Jahren in Europa, Mittelasien und Afrika (EMEA), beschäftigt tausende von Menschen in der Region und erreicht Konsumenten in mehr als 130 Ländern. In Deutschland ist Disney seit 1951 aktiv und hat seinen Firmensitz in München sowie im deutschsprachigen Raum weitere Büros in Wien und Zürich. Die ikonischen Marken von The Walt Disney Company - eingeschlossen Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic, FOX, FOX Sports und ESPN - können in der gesamten Region auf vielfältige Art und Weise erlebt werden: im Kino, im TV, Online, im Handel, in Disney Stores und in Disneyland Paris.