Heart of glass

"Ein Haus der Moderne": Babu, der im Südosten der griechischen Insel Meganissi gelegene Neuzugang im Portfolio des Ferienvillenanbieters The Thinking Traveller lässt die Herzen jener Gäste höher schlagen, die Minimalismus und klare Linien mögen.



Kombiniert mit geometrischen Formen, die an traditionelle, weiß getünchte griechische Häuser erinnern, erstreckt sich die Villa über ein Haupthaus mit zwei seperaten Gäste-Suiten. Mit seiner geschwungenen Glasfassade fügt sich der Bau in die umliegende Szenerie mit dem tiefblau funkelnden Ionischen Meer und der an eine Camouflage erinnernden Landschaft aus sich sanft in der Brise wiegenden Olivenbäumen ein. Bereits beim ersten Schritt ins Innere, vorbei am Infinity-Pool , erwartet den Gast ein Designerlebnis, das dem Auge schmeichelt und ein luxuriöses Wohngefühl vermittelt. Deckenhohe, verspiegelte Glasschiebetüren dominieren das Haus und führen von überall her ins Freie zum Poolbereich und zu den Terrassen mit Meerblick, die zum Verweilen einladen. Polierte Betonböden in kühlem Grau ziehen sich durch alle Räume, über einen lichtdurchfluteten offenen Wohnbereich mit hängendem Kamin sowie maßgefertigter Küche in Anthrazit.



Eines der Interior-Highlights ist die Master-Suite, die mit einem in der Mitte des Raumes positionierten Bett selbst im Liegen den Blick auf das Meer gewährt. Dieses Meerespanorama bietet sich ebenfalls von der Glasdusche, sowie der Sauna aus.



Wem dies noch nicht ausreicht, gelangt über eine Außentreppe aufs Dach und kann dort mit einmaliger Panoramaaussicht, auf Wunsch auch mit privatem Lehrer, Yoga üben. Täglicher Housekeepingservice und ein privater Koch runden das Urlaubserlebnis ab. Mehr Information zu Babu: www.thethinkingtraveller.com/de/thinkionianislands/babu

The Thinking Traveller

Der Ferienhausspezialist "The Thinking Traveller" gewinnt zum sechsten Mal in Folge bei den Condé Nast Traveller Readers Awards in der Kategorie "Best Villa Rental Company" und räumte dieses Jahr, wie zuletzt 2011, als Erstplatzierter Gold ab in den Kategorien: bester Villenvermietservice, bester Service vor Ort, beste Auswahl an Villen und Ausstattung, beste Präsentation der Villen.The Thinking Traveller bietet über 180 sorgsam ausgewählte Ferienvillen und gilt als erste Adresse für die Vermietung luxuriöser Villen im Herzen der Mittelmeerregion in Italien, auf Sizilien und Apulien, sowie in Griechenland auf den Ionischen und Sporadischen Inseln. Seit Beginn diesen Jahres bereichert der Ferienvillenanbieter sein Portfolio mit einer neuen Destiantion: Koriska, der zu Frankreich gehörenden viert größten Inseln im Mittelmeerraum.



Das Portfolio erstreckt sich über großzügige Adelsanwesen bis hin zu Familienhäusern mit Pool oder romantischen Refugien für zwei mit Meerblick. Das britische Unternehmen führt beispielhaft vor, wie die Vermietung exklusiver Anwesen in atemberaubender Lage mit preisgekröntem Service einhergehen kann. Täglicher Housekeepingservice oder ein privater Koch auf Wunsch runden das Ferienvillenerlebnis ab.



Im Jahre 2002 wurde The Thinking Traveller von Huw und Rossella Beaugié gegründet. Das Paar, sie Sizilianerin und er Engländer, begann mit der Vermietung von Ferienvillen in Sizilien. Sizilien gilt als eine Insel der Extreme und Kontraste, eine Ansammlung all dessen, wofür Italien so berühmt ist: Geschichte, Architektur, Natur wie auch die Einwohner und nicht zu vergessen die kulinarischen Genüsse. Genauso vielfältig wie die Insel sind auch die Villen im Portfolio des Ferienvillenspezialisten: Historisches Gemäuer trifft etwa auch des Öfteren auf modernes Design.



Die gesamte Auswahl und mehr Informationen gibt es auf: www.thethinkingtraveller.com/...





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren