Charity-Run für Kinder in Not

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kinderhilfswerks terre des hommes startet am Sonntag, 15. Oktober, ein Benefizlauf im Volkswagenwerk Emden über die VW-Standorte Osnabrück, Hannover, Salzgitter und Braunschweig bis nach Wolfsburg.



Das Ziel des rund 15-köpfigen Teams der »Sportler 4 a childrens world« wird am 17.10. erreicht sein. Die 500 Kilometer lange Strecke wird in drei Tagen und zwei Nächten gelaufen. Der Vorsitzende des Vereins, John McGurk, engagiert sich schon lange für notleidende Kinder und läuft selbst mit.



»Wir freuen uns sehr, dass John McGurk und seine Sportler 4 a childrens world sich mit ihrem Benefizlauf so tatkräftig an unserer Spendenkampagne Wie weit würdest Du gehen!? und unserem 50. Jubiläum beteiligen«, sagte Jörg Angerstein, Vorstandssprecher von terre des hommes. »Unser Dank gilt auch unserem Kooperationspartner, dem Volkswagen Konzernbetriebsrat, und den zahlreichen Beschäftigten von Volkswagen, die die Läuferinnen und Läufer an den niedersächsischen Standorten empfangen und Spenden sammeln.«



Der Erlös kommt unter anderem einem Projekt in Indien zugute, in dem Kinder, deren Eltern auf Baustellen schuften, betreut und auf den Schulbesuch vorbereitet werden.



terre des hommes wurde 1967 von engagierten Bürgerinnen und Bürgern gegründet, um kriegsverletzten Kindern aus Vietnam zu helfen. Heute schützt terre des hommes in 33 Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und in Deutschland Kinder vor Sklaverei und Ausbeutung, hilft Flüchtlingskindern und kümmert sich um die Opfer von Gewalt und Missbrauch.



Die terre des hommes-Spendenkampagne zum Jubiläum:

Wie weit würdest Du gehen!?



50 Jahre terre des hommes

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren