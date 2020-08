Pressemitteilung BoxID: 812017 (TEEKANNE GmbH & Co. KG)

Purer Bio-Geschmack im Teeglas mit "Bio Waldbeere" und "Bio Süße Orange" von TEEKANNE

TEEKANNE ergänzt sein Sortiment Bio-Pur ab September um zwei Bio-Früchtetees in beliebten Geschmacksrichtungen.



Genuss mit gutem Gefühl – das wünschen sich immer mehr Konsumenten beim Kauf ihrer Lebensmittel. Kein Wunder also, dass der Bio-Markt seit Jahren stetig wächst.[1] Passend zur Herbstzeit wird der volle Genuss von erntefrischen Früchten in Bio-Qualität nun auch im Teeglas erlebbar: Ab September 2020 sind mit TEEKANNE Bio Waldbeere und TEEKANNE Bio Süße Orange zwei der beliebtesten Früchte in 100-prozentiger Bio-Qualität im Teebeutel erhältlich. Die fruchtig-aromatische "Bio Waldbeere" und die erfrischend-fruchtige "Bio Süße Orange" werden ausschließlich mit ausgewählten, hochwertigen Früchten aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft hergestellt. Voller Genuss mit gutem Gefühl garantiert inklusive!



Sechsmal purer Biogenuss von TEEKANNE



Mit dem Sortiment TEEKANNE Bio Pur bringt TEEKANNE Teefreunde auf den Geschmack der beliebtesten Teesorten in hundertprozentiger Bio-Qualität: Ebenso wie die vier bereits erhältlichen Bio-Pur-Sorten "Minze", "Kamille", "Fenchel-Anis-Kümmel" und "Grüntee" zählen die Ingredienzien der beiden Neuzugänge TEEKANNE Bio Waldbeere und TEEKANNE Bio Süße Orange zu den beliebtesten Geschmacksrichtungen der Deutschen. Dank des Bio-Pur-Sortiments können Teetrinker diese Sorten nun auch in bio-zertifizierter TEEKANNE Premium-Qualität erleben. Und auch das Auge kann aufgrund des Premium-Verpackungsdesigns in Naturoptik mitgenießen.



Empf. VK-Preis: TEEKANNE Bio Pur Früchtetees: 2,99 EUR



[1] Quellen: AC Nielsen Market Track, Basis: LEH + DM (inkl. Aldi, Ostfriesland); Umsatz in Mio. Euro, MAT KW 13 2018-2020

