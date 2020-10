Mit neuen Zentralverschluss-Schmiederädern, Performance-Upgrades für Motorleistung, Abgasanlage und Fahrwerk sowie individueller Interieurgestaltung und Lenkrädern bietet TECHART für die aktuellen Porsche 911 Turbo Modelle schon jetzt ein breites Individualisierungs- und Veredelungsprogramm an.



Im Januar 2021 folgt das neue TECHART Aerodynamikpaket für den Turbo. Kraftvolles Styling, aerodynamische Funktion und ein auf Variabilität ausgerichtetes Design bestimmen das neue TECHART Aerokit.



Sämtliche Bestandteile des Aerokits für die 911 Turbo und 911 Turbo S Modelle werden nach den hohen TECHART Qualitätsanforderungen in Deutschland hergestellt. Im Mittelpunkt der Entwicklung stand die typische TECHART Designlinie, eine optimierte und ausgewogene Aerodynamik an Vorder- und Hinterachse sowie perfekte Kompatibilität und einfache Verbaubarkeit des Aerokits durch weitgehende Verwendung von Serien-Montagepunkten.



911 Turbo Karosserie erhält eigenständiges TECHART Bugteil und emotionsgeladenes Styling rundum.



Das neue Aerokit besteht aus einer eigenständigen Frontschürze, die das Original-Bugteil ersetzt, Seitenschwellern, Airblades an den seitlichen Lufteinlässen, dem Dachspoiler, dem Heckdiffusor sowie Luftauslässen mit integrierten Finnen links und rechts am Heck. Ein neues TECHART Heckflügelprofil ersetzt den serienmäßigen Spoiler. Die aktive Aerodynamik des 911 Turbo mit variablem Bug- und Heckspoiler bleibt auch mit verbautem TECHART Stylingpaket erhalten.



Bereits die Konstruktion des Aerodynamikpakets berücksichtigt neue Individualisierungsoptionen, mit denen der Charakter des Stylings nach Kundenwunsch angepasst werden kann.



So bietet das mehrteilige TECHART Bugteil zahllose Akzentuierungsmöglichkeiten durch mehrfarbige Lackierungen und Stylingelemente wie seitliche Luftauslässe an der Frontschürze und aerodynamische Canards an beiden Seiten des Frontspoilers.



Die Seitenschweller sind ebenfalls mehrteilig konstruiert. Das Diffusorelement am Heck verfügt über fünf markante Finnen sowie ein umlaufendes Designelement, das die Abgasanlage umschließt.



TECHART Motorleistungssteigerung mit Teilegutachten, Gänsehaut durch emotionalen Turbo-Sound.



Die TECHART Leistungssteigerung TA092/T1.1 mit TECHTRONIC Motorsteuerung leistet im 911 Turbo S zusätzliche 44 kW (60 PS) und bringt die Gesamtleistung auf 522 kW (710 PS). Das maximale Drehmoment steigt um zusätzliche 100 Newtonmeter auf insgesamt 900 Newtonmeter an.



Typisch für TECHART Leistungssteigerungen ist die intelligente elektronische Integration.

Die zusätzliche Performance steht im Sport Modus und im Sport Plus Modus zur Verfügung.

Zur Aktivierung des Leistungszuwachses reicht somit ein Tastendruck bzw. ein Dreh am Fahrmodusschalter am Lenkrad. Dabei berücksichtigt die TECHART TECHTRONIC auch die Assistenzsysteme des 911 Turbo S. Bei Erkennung von Fahrbahnnässe (Porsche Wet Mode) regelt das TECHTRONIC Motormanagement die Zusatzleistung automatisch zurück.



Die TECHART Leistungssteigerung ist im Rahmen der StVZO für den Straßenverkehr zugelassen und verfügt über ein entsprechendes Teilegutachten.



Komplettiert wird der emotionalere Fahreindruck gegenüber Serienfahrzeugen durch die neue TECHART Sportabgasanlage für den 911 Turbo S. Dynamisch angesteuerte Abgasklappen sorgen für ein sportliches Sounderlebnis. Die besondere Konstruktion der TECHART Klappenanlage erzeugt bei geöffneten Abgasklappen einen besonders deutlichen Klangunterschied zum Serienfahrzeug.



Zusätzlich hat der Fahrer jederzeit die Möglichkeit zu wählen, ob er seinen 911 Turbo S besonders sportlich bewegen möchte – im Sport Modus mit zusätzlicher TECHART Motorleistung und kerniger Soundkulisse –oder komfortbetont im Normal Modus, mit Serienleistung und zurückhaltendem Fahrgeräusch.



Die TECHART Sportabgasanlage ist in Kombination mit der Leistungssteigerung TA092/T1.1 für den Straßenverkehr im Rahmen der StVZO zugelassen.



Neues Zentralverschluss-Schmiederad TECHART Formula VI



Filigrane Speichen, geringes Gewicht, beeindruckende Dimensionen und besonders sportliches Styling. Für den 911 Turbo S ist das geschmiedete Formula VI Leichtmetallrad in 20 und 21-Zoll mit Zentralverschluss erhältlich. Zahlreiche Möglichkeiten zur weiteren Individualisierung bieten den Kunden viel Freiheit zur perfekten Farbabstimmung. Dazu gehören die Ausführungen in ein- oder mehrfarbiger Lackierung, die auf Wunsch mit zusätzlich glanzgedrehter Stirnfläche erhältlich sind.



Die Dimensionen des TECHART Formula VI Schmiederades: 9,5 x 20-Zoll an der Vorderachse und

12 x 21-Zoll an der Hinterachse. Bereifung: 255/35 ZR20 (Serienbereifung) oder 265/35 ZR20 Michelin Cup 2 Sportreifen vorn sowie 315/30 ZR21 (Serienbereifung) oder 325/30 ZR21 Michelin Cup 2 Sportreifen hinten.



Als 5-Loch Alternative und für die 911 Turbo Modelle steht das TECHART Daytona II Schmiederad in 20-Zoll (Vorderachse) und 21-Zoll (Hinterachse) bereit. Auch dieses Rad ist ein- oder zweifarbig in individuell wählbarer Lackierung bestellbar.



TECHART Sportfedern und Gewindefahrwerk für noch präsentere Optik und sportliches Fahrverhalten.



Der TECHART Sportfedernsatz für den 911 Turbo S sorgt für eine straffe Abstimmung und eine Tieferlegung um 40 mm. Die Tieferlegungsfedern können auch in Fahrzeugen mit Porsche Vorderachs-Liftsystem verbaut werden.



Volle Flexibilität in puncto Fahrdynamik bieten die einstellbaren TECHART Gewinde-Sportfedern. Der große Einstellbereich von 15 bis 40mm erlaubt eine präzise Absenkung des Fahrzeugniveaus je nach gewünschtem Fahrwerks-Setup.



TECHART Interieur: Verfeinerungen in Leder, Schurwolle und Carbon für den 911 Turbo und 911 Turbo S.



Weiches Leder, Sichtcarbon und echte Schurwolle. Die TECHART Interieurmanufaktur

lässt kaum ein Detail des neuen 911 Turbo unberührt. Die elegante Kombination aus Wolle und Leder mutet sportlich und gleichzeitig klassisch an. Selbstverständlich wird das Interieur für die Turbo Modelle in der TECHART Manufaktur auf Wunsch auch als Vollederausstattung ausgeführt. Auch hier führt die Regie in erster Linie der Besitzer des Fahrzeugs – ganz gleich ob es um geschmackvolle Akzente in einem ansonsten serienmäßigen Interieur geht oder um eine vollständig individuelle TECHART Innenausstattung als handgefertigtes Einzelstück.



Beleuchtete Türeinstiegsleisten aus Kohlefaser, sportliche Pedale aus Aluminium oder Carbon, neue Bauteile und Zierelemente aus Sichtcarbon und individuell angefertigte TECHART Sportlenkräder machen das 911 Turbo Interieur zum ganz persönlichen Lieblingsplatz.

