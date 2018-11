Der TECHART Roadster auf Basis Porsche 718 Boxster S gewinnt beim »sport auto AWARD 2018«

09.11.18

Die Leser des Magazins sport auto haben abgestimmt und zum zweiten Mal in Folge den TECHART Roadster auf Basis Porsche 718 Boxster S in der Kategorie Tuningautos Cabrios/Roadster bis € 100.000,- auf Platz 1 gewählt.



„Wir sind stolz auf die Anerkennung durch die Leser und nehmen dies als Ansporn für weitere Topplatzierungen im nächsten Jahr", sagte Steven Ratz, CEO von TECHART (Foto: zweite Person von rechts).



Der »sport auto AWARD« wurde zum 26. Mal durchgeführt. Insgesamt 238 Fahrzeugmodelle stellten sich in 25 Kategorien dem Urteil der fachkundigen Leser.



Für weitere Informationen besuchen Sie www.techart.de/718

