Morti in incidenti stradali legati all'alcool: Ticino secondo dopo Vaud

Proporzionalmente al numero di abitanti, i ginevrini occupano il primo posto per gli incidenti stradali legati all’alcool, davanti al Vallese e Appenzello Interno. I più virtuosi sono invece Uri e Appenzello Esterno. In questo periodo di feste, il TCS vuole sensibilizzare gli utenti della strada sui pericoli dell’alcool.



In una recente campagna di prevenzione stradale, l’upi invita a scegliere: o bere, o guidare. Ciononostante, questo semplice principio non è recepito allo stesso modo in tutti i cantoni. Infatti, secondo i dati dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), il numero di incidenti legati all’alcool nel 2018, fra tutti gli utenti, rivela importanti differenze regionali.



Il doppio di incidenti in Ticino, rispetto ai Grigioni



Con 8.1 incidenti ogni 100'000 abitanti, Ginevra è in testa a questa speciale classifica, superando nettamente il Vallese e Appenzello Interno con, rispettivamente, 6.7 e 6.2 incidenti. Sopra la media nazionale di 4 incidenti ogni 100’000 abitanti troviamo il Ticino (5.7), Sciaffusa (4.9), Vaud e Zugo (4.8), Nidwaldo (4.7), Neuchâtel (4.5), Basilea Città e Giura (4.1). San Gallo si situa nella media nazionale con 4 incidenti ogni 100'000 persone. Tre cantoni, che annoverano una grande città, Zurigo, Berna e Friburgo, registrano rispettivamente 3.2, 3.6, e 3.8. Seguono Turgovia e Argovia (3.7), Soletta (3.3), Obwaldo (2.7). Sotto la media: Glarona, Grigioni e Svitto, con 2.5 incidenti, Basilea Campagna (2.1) e Lucerna (1.5). Uri e Appenzello Esterno non hanno registrato nessun incidente stradale legato all’alcool nel 2018.



Il Ticino subito dopo Vaud per il numero di morti



Nel 2018, è nel cantone di Vaud dove l’alcool è stato maggiormente letale con 6 incidenti mortali. Subito dietro troviamo il Ticino con 4, seguono Berna e San Gallo con 3 e Zurigo con 2. A Ginevra, nonostante l’elevato numero di incidenti, s’è verificato un unico incidente mortale. In Svizzera complessivamente sono decedute 24 persone in incidenti legati all’alcool nel 2018.

